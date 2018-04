Estará ‘El Coyote’ en la Ganadera 2018 - Periódico Noroeste

CANTANTE DE BANDA

Estará ‘El Coyote’ en la Ganadera 2018

El intérprete de ‘Cita con un invento’ anuncia que actuará en la feria mazatleca el próximo 2 de junio

Félix Rodríguez

El cantante José Ángel Ledesma “El Coyote” anunció que se presentará el próximo 2 de junio en la Feria Ganadera Mazatlán 2018, con lo que romperá una larga ausencia de los escenarios porteños.

Aunque su más reciente actuación fue en agosto del año pasado en el programa de La Hora Municipal, la hizo como invitado en la presentación de su amigo y compadre, Chuy Lizárraga, y no en plan estelar.

“Yo tengo mucho que no canto en Mazatlán, entonces me hablaron para la Feria Ganadera, de hecho aprovecho para invitar a la gente, voy a estar el día 2 de junio en la Feria Ganadera”.

Agregó que tiene muchas ganas de cantarle el público porteño, y ese día estará acompañado por el grupo Los de La Noria, y de otra banda que está por confirmar.

“Estamos esperando que llegue la fecha, el 2 de junio, para presentarnos, hacer una presentación bonita; ya está el elenco, están Los de La Noria, andamos viendo a ver si metemos a la Banda Renovación junto con nosotros. Platiqué con mi compadre Chuy Bernal, pero si no entra la Banda Renovación va a entrar la Rancho Viejo, pero yo estoy 100 por ciento confirmado. El 2 de junio, si Diosito me presta vida, ahí nos vemos en la Feria Ganadera”.

El intérprete de éxitos como “Cita con un invento”, “Amor pajarito” y “Concédeme”, entre otros, aclaró que si no ha tenido alguna actuación en el puerto no es porque ande “perdido”, sino por trabajo.

“Perdido no, oiga, lo que pasa es que hemos andado trabajando mucho, gracias a Dios; no nos gusta presumir, pero yo digo que soy el cantante que más trabaja de todos, lo que pasa es que no nos gusta la payola a nosotros, somos de los que no estamos de acuerdo en eso, y estamos trabajando mucho”.

Entrevistado en el Aeropuerto Internacional de Mazatlán “Rafael Buelna”, “El Coyote” comentó que iba rumbo a Los Ángeles, California para cumplir con una presentación.

“Ahorita vamos a Los Ángeles a trabajar, andamos chambeando. Tenemos la agenda llena de chamba”, refirió. En Semana Santa trabajó viernes, sábado, domingo y hoy martes.

“Yo tengo 20 años de solista, y no quiero ser presumido, pero pregúntale a mi compadre Chuy Lizárraga, pregúntale a Julión, pregúntale a El Recodo, pregúntale a quien tú quieras, quién es el que más chambea de todos. Tengo la agenda llena de chamba, nosotros somos muy trabajadores”.

Dijo que él no exige lo que no produce.

“Nosotros somos de los que siempre hemos tenido las puertas abiertas, porque nunca hemos sido exigentes, ni abusivos con los empresarios, no exigimos lo que no producimos. Nosotros vamos a los bailes y si al empresario le fue bien, entonces qué bueno, que nos pague, y si le fue mal, jalamos con él, nos acomodamos, y dejamos las puertas abiertas, yo creo que por eso tenemos mucho trabajo”.

Acabo de terminar dos discos, hice dos discos que ya si Dios quiere dentro de unos 15 días soltamos ya el primer corte, que se llama “Porque me enamoré”, andábamos entre ese y una canción que se llama “Si Dios quiere”. Tomamos la decisión de lanzar “Porque me enamoré”.