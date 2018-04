Exhorta Estrada Ferreiro a actuar dentro de la ley - Periódico Noroeste

MORENA

Exhorta Estrada Ferreiro a actuar dentro de la ley

Jesús Estrada Ferreiro solicitó la mañana de ayer al Instituto Estatal Electoral de Sinaloa su registro como candidato a la Presidencia Municipal de Culiacán por la coalición conformada por Morena y los partidos Encuentro Social y del Trabajo

José Abraham Sanz

Jesús Estrada Ferreiro solicitó la mañana de ayer al Instituto Estatal Electoral de Sinaloa su registro como candidato a la Presidencia Municipal de Culiacán por la coalición conformada por Morena y los partidos Encuentro Social y del Trabajo.

La comitiva del candidato se presentó a las intalaciones del IEES, encabezados por el dirigente estatal del movimiento, Raúl Elenes Angulo, y militantes de los partidos Encuentro Social y del Trabajo.

El candidato estuvo acompañado por la también aspirante a diputada federal del distrito 05, Yadira Santiago Marcos, y el representante legal de Morena, Antonio Ríos Rojo.

En su discurso, Estrada Ferreiro exhortó a la autoridad a actuar dentro de la ley y que vigile que el resto de partidos y candidatos actúen de la misma forma.

Luego de entregar la documentación, Estrada Ferreiro aseguró que siempre ha habido irregularidades en el proceso.

"Siempre ha ocurrido, esperemos que esta vez no ocurra, no estamos hablando de lírico en suposiciones, estamos hablando de lo que es antecedente, lo que es histórico, entonces lo que pretendemos, lo que queremos, lo que deseamos de todo corazón, es que en esta ocasión no ocurra nada de eso, que haya equidad en el trato", dijo el candidato.

Su planilla está conformada por Sandra Guadalupe Martos Lara como síndica procuradora, y como regidores Óscar Manuel Padilla Uribe, Adriana Sánchez Sánchez, Sergio Beltrán Coronel, Angélica Maricela González Cervantes, Margarita Valle Camacho y Jesús Santiago Vidrio Jiménez.

En la lista de regidores plurinominales, aparece Estrada Ferreiro en primer lugar, Adriana Sánchez Sánchez y Óscar Manuel Uribe Padilla.