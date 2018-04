Fernanda Familiar es detenida en San Miguel Allende - Periódico Noroeste

VIOLENCIA

Fernanda Familiar es detenida en San Miguel Allende

El Secretario de Seguridad le ofrece disculpas por el hecho la conductora

Noticiero Noroeste

La conductora Fernanda Familiar fue detenida por elementos de Tránsito en San Miguel Allende, luego de entrar a una calle que estaba cerrada.

La noticia fue publicada con un video dado a conocer por el periodista Pavel Cervantes, quien señaló que la detención se dio la tarde del 28 de marzo en el barrio de San Juan de Dios.

En el informe se señala que todo inició cuando un joven junto con una mujer discutieron presuntamente con un elemento de tránsito municipal porque no les permitían el acceso a una calle que estaba cerrada a la circulación vehicular debido a una procesión.

Familiar se defendió a través de Twitter. Dijo que ella y sus acompañantes fueron víctimas de la prepotencia de tres policías que los golpearon, indica Vanguardía en línea.

"Jamás estoy en escándalos. Mi reputación es lo más preciado para mí y mis hijos. No estábamos borrachos. Mis amigos llegan a SMA (San Miguel de Allende) y querían entrar a la casa que rentamos”, posteó Familiar.

En otro tuit escribió que el video que circula en redes es sólo una parte y les robaron el celular donde grabaron cómo los amedrentan y golpean.

Lamentó el hecho y que gente en redes apoye la agresión. Añadió que una mamá que ve que golpean a su marido y a su hijo, se defiende.

"Me desconecto de esta red por un tiempo. La ira, el enojo, los insultos y los señalamientos mentirosos no son algo con lo que pueda vivir cotidianamente. Fuimos víctimas. Aquí hay un niño golpeado por un policía. Me da tristeza. Regresaré algún día a mi SMA querido", dijo.

Duró poco el 'retiro', para buscar aclarar la situación

Unas horas después de ese tuit, la conductora añadió dos más donde señala que ella no es la mujer con la blusa morada, como se señala, dice que llegó a defender a un menor golpeado por un policía llamado Brandon.

Además agregó que el Secretario de Seguridad de San Miguel de Allende le ofreció disculpas por el hecho.

"Agradezco profundamente la disculpa que me ofrece el Secretario de Seguridad de San Miguel de Allende, sobre la brutalidad ejercida sobre nosotros y las acciones que va a tomar. Gracias Secretario por considerar el caso".