Fernando Valenzuela lanza la primera bola del juego entre Dodgers y Padres - Noroeste

MONTERREY._ El 16 de agosto de 1996, se realizó en Monterrey el primer juego de Grandes Ligas fuera de Estados Unidos/ Canadá cuando los Padres fueron el equipo anfitrión ante los Mets.

Aquella noche, acercándose al final de su carrera en las Mayores, el inolvidable Fernando Valenzuela no sólo fue el pítcher por San Diego, sino que hizo de manera inesperada el lanzamiento de honor previo al encuentro.

Con 6.0 entradas en las que permitió tres anotaciones, Valenzuela se adjudicaría la victoria por los Frailes, uno de sus 173 triunfos en Grandes Ligas, la mayor cantidad en la historia entre los serpentineros mexicanos.

Casi 22 años después, el viernes por la noche en el Estadio de Beisbol Monterrey, “El Toro” lanzó la primera bola previo al encuentro entre los Dodgers y los Padres, el primer choque de Grandes Ligas de temporada regular aquí desde 1999.

Fungió como receptor la sensación mexicana de los Padres, Christian Villanueva.

Who other than @Villa_at_3B to catch Fernando Valenzuela's ceremonial first pitch in Monterrey?! #VamosPadres pic.twitter.com/XZQ7YG3tqm