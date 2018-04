Firman SCT y Gobierno del Estado convenio para dragado del puerto de Mazatlán - Periódico Noroeste

FIRMA

Firman SCT y Gobierno del Estado convenio para dragado del puerto de Mazatlán

Autoridades signan el acuerdo para la disposición de los mil 300 millones de pesos para la obra; las trabajos podrían comenzar este mismo mes

Sibely Cañedo

MAZATLÁN._ Con el fin de agilizar la modernización del puerto de Mazatlán, que ha sido un largo reclamo de los estados del Corredor Económico del Norte, este día se firmó un convenio entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Gobierno del Estado de Sinaloa, con el cual se concreta el fideicomiso que garantiza la disposición de los mil 300 millones de pesos para las obras del dragado de la terminal portuaria.

El acto protocolario se dio en el marco del Tianguis Turístico 2018, donde el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, enfatizó sobre la importancia de los puertos de México, y en particular de los ubicados en el Pacífico, que cuentan con la cercanía al continente asiático, donde se encuentran los 10 principales puertos del mundo.

“La importancia de los puertos es que por ahí se mueve el 80 por ciento del comercio internacional, en este sentido, país que no acondiciona sus puertos está condenado al estancamiento económico”, expresó.

En su intervención, el Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, indicó que esta obra de infraestructura permitirá a Mazatlán no solo vivir del turismo, sino de agregar otras alternativas de desarrollo económico, a través de la posibilidad de llevar y traer productos al Oriente.

“Actualmente no lo podemos hacer porque no tenemos la profundidad del dragado, por eso necesitamos traer barcos de mayor calado, que ahorita no es posible que lleguen aquí a Mazatlán; eso va a traernos negocio, va a traer crecimiento económico, y sobre todo, el que vengan más empresas a establecerse aquí a Sinaloa”, acotó.

Fernando Humberto Gamboa Rosas, director de Fomento y Administración Portuaria, explicó que el dragado se hará en los 2.5 kilómetros del canal de navegación, con el objetivo de alcanzar una profundidad a 15.24 metros.

Respecto al proyecto original, dijo que uno de los cambios es que el material extraído será utilizado como relleno en otras zonas para ganar terreno al mar, cuando anteriormente se tenía programado verterlo a 11 millas de distancia.

“La parte económica era la que nos había frenado, era la parte más difícil, pero ahora ya contamos con los recursos a través del fideicomiso, que se autorizó el 5 de diciembre pasado, el cual se conforma por los excedentes de otros puertos”, agregó el funcionario.

Adelantó que ya se cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental, emitida por la Semarnat para el dragado. Sigue pendiente un permiso de la Secretaría de Marina, pero se estima que este mismo mes podrían dar inicio con los trabajos.