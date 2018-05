Forja hijos respetuosos - Noroeste

VALORES

Forja hijos respetuosos

Serán personas de bien si aprenden a valorar la confianza, el respeto y el perdón

Noroeste / Redacción

18/05/2018 | 12:36 AM

Si logras enseñarle estos valores a tu hijo te aseguro que vas a hacer a un hombre de bien, exitoso, triunfador, trabajador, respetuoso y que sea admirado por los demás: una persona por la que te vas a sentir orgullosa.

Hay lecciones que suelen ser más efectivas que cualquier otra cosa o situación y marcarte para toda la vida. Este es el caso de una mujer que compartió la siguiente experiencia: ella, hija única de 6 o 7 años, tenía que ingeniárselas para jugar, y para ello creaba historias y personajes fantásticos.

Un buen día encontró un bote lleno de monedas en la recámara de sus padres. Pensó que se trataba de un tesoro, por lo que no quiso decirlo ni compartirlo con nadie. Cada día tomaba un poco para gastarlo en golosinas, ignorando que se trataba del mismo bote de ahorro que su papá guardaba para cualquier imprevisto.

Un par de días después, su padre quiso guardar algunas monedas en el bote, pero al momento de abrirlo se dio cuenta de que habían desaparecido unas cuantas monedas.

Consternado, buscó a su esposa para averiguar si ella había tomado el dinero; sin embargo, la mujer le dijo que no había tomado nada, que sólo podía haber sido su hija. El papá miró a la pequeña, quien fingía dormir en el sillón, y le replicó convencido a su esposa: "No, mi hija no pudo haber sido".

Hoy, muchos años después, esa niña recuerda las palabras de su padre con lágrimas en los ojos y con mucho cariño; desde entonces no ha vuelto a tomar cosas ajenas.

El padre jamás le dijo nada del tema a su hija, por lo que no pudo saber lo que realmente pasó: si le tenía demasiada confianza, la perdonó porque sabía que su hija no estaba consciente de lo que había hecho; sin embargo, con este proceder el hombre le enseñó tres valores importantes: confianza, respeto y perdón.

VALORES A APRENDER

1. Confianza

Enséñale a tu hijo a tenerte confianza. Esto lo puedes lograr si evitas regañarlo o hacerle comentarios desaprobatorios cuando cometa alguna falta, te platique la última travesura o un acto desagradable en general. Si es el caso, te recomiendo que mejor converses con tu hijo y hagas que él mismo califique su actuar; verás que lo va a comprender mejor y no se le olvidará.

2. Respeto

Sin duda, uno de los valores más importantes que puedes inculcar a tu hijo es el hecho de que sea considerado con las demás personas. Incúlcale, con tu ejemplo, en primer lugar en casa, desde cómo dirigirse a cualquier integrante de la familia hasta saber respetar su espacio, sus objetos y sus ideas. Y en la calle, cómo dirigirse a las personas de cualquier condición, que sepa respetar ideologías, creencias, color de piel, preferencias, etcétera.

3. Perdón

Para que tu hijo pueda entender el significado de esta palabra es necesario que, en principio, le enseñes lo que significa ser una persona, la imperfección, los errores y las virtudes. Si logras esto será más fácil que acepte como algo normal el hecho de equivocarse; éste es un paso para el arrepentimiento real y, por ende, un ofrecimiento de perdón.

