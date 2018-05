Fue mito, dice Lucero sobre romance con Luis Miguel - Noroeste

Fue mito, dice Lucero sobre romance con Luis Miguel

En medio de la expectativa que genera cada capítulo de la serie biográfica del cantante, la actriz habló de las experiencias que vivió a su lado cuando eran adolescentes

Noroeste / Redacción

Lucero ofreció una conferencia de prensa en México para hablar sobre sus proyectos musicales, pero no pudo evitar las preguntas en torno a Luis Miguel, cantante con el que trabajó en su adolescencia y al que se le vinculó sentimentalmente.

Aunque hasta el momento la actriz solo ha sido mencionada una vez en la serie biográfica del Sol de México (cuando la Lucero de la ficción lo llama telefónicamente durante una entrevista en el programa de Verónica Castro), no se descarta que vuelva a aparecer en próximos episodios.

Precisamente al ser consultada sobre su verdadero vínculo con Luis Miguel, Lucero fue tajante al decir que la historia entre ambos fue idealizada por el público.

"Yo creo que fue mito. Lo que pasa es que estábamos muy chicos y en esa época no éramos tan avanzados como los chicos de ahora", dijo la intérprete de Tácticas de guerra al ser cuestionada sobre si había existido con el cantante una relación, aunque fuera de manita sudada.

"No nos sudaban las manos, la verdad es que no nos escondimos para darnos besos pero tuvimos una muy padre amistad".

Lucero dijo que de esos años, cuando ambos grabaron una película juntos, lo único que tiene son buenos recuerdos.

"A esa edad, cuando teníamos 14 años y en Acapulco que pasamos muchas semanas de filmación, vivimos momentos muy divertidos que yo recuerde muy padre, es de esas historias que te acuerdas muy bien. Yo no sé si hoy, los jóvenes de 14 ó 15 se divierten tanto como nos divertíamos en los 80, yo creo que sí, o no sé si se divierten más, pero éramos muy buenos cuates (amigos). No pudimos continuar una relación amistosa toda la vida porque él se fue a su trabajo y yo al mío y no hubo la oportunidad de seguir conviviendo", afirmó.

PROYECTOS EN DESARROLLO

Lucero dijo que aunque no descarta algún día volver a las novelas, a las cuales les tiene mucho cariño, sí regresará este año nuevamente a la televisión de la mano de Televisa.