Gael García alza la voz contra la desigualdad - Periódico Noroeste

Gael García alza la voz contra la desigualdad

Elenco de 'Aquí en la tierra' comparte detalles de esta producción elegida como una de las mejores diez en la primera edición del Festival Internacional de Series de Cannes

Noroeste / Redacción

17/04/2018 | 11:00 AM

“Somos herederos de un régimen autoritario, hay un control brutal sobre los contenidos y en México hay mucho por contarse”, expresó Daniel Giménez Cacho, uno de los protagonistas de la serie Aquí en la tierra, creada por Gael García Bernal, Kyzza Terrazas y Jorge Dorantes, a propósito de su llegada a la pantalla chica este viernes, por la plataforma Fox Premium, en la cual se alza la voz contra la desigualdad.

El actor, junto con Gael García, y otros actores del elenco como Alfonso Dosal, Tenoch Huerta y Dolores Heredia, compartieron una charla sobre esta serie que hace unos días fue seleccionada como una de las mejores diez del año (de 130 que participaban), en la primera edición del Festival Internacional de Series de Cannes, publicó cronica.com.mx.

Elenco de la serie 'Aquí en la tierra'.

La idea de llevar esto a la pantalla surge cuando recién comenzó a crecer Canana (productora que lanzaron Gael García y Diego Luna).

"En ese entonces no existían las plataformas y tampoco la forma de hacer ese tipo de televisión en México y queríamos hacer varias historias, entre ellas hicimos la película Déficit (2007) y Paraíso (2013). De alguna manera fueron experimento y queríamos que fueran serie”, explicó Gael.

Compuesta por ocho episodios de una hora de duración, la serie se introduce en el lado más oscuro de la política para relatar la historia de dos jóvenes provenientes de las antípodas de la sociedad y cuyos caminos se cruzaron en la infancia. El primero es de origen humilde, el segundo nació en el seno de una familia poderosa; ambos viven en un reino de excesos e impunidad y deben luchar por encontrar su lugar en el mundo, en medio de asesinatos, lujuria, y luchas por el poder.

“Hay un juego entre ricos y pobres en esta serie, son estructuras arquetípicas establecidas desde la humanidad, nosotros podemos eliminar esos prejuicios, y esa es la forma en como podemos llegar a entender a los personajes. La solución a toda esta pugna viene desde el lado humano y no desde un lado estructural. La desigualdad es algo terrible”, dijo Gael.

“Siempre me gusta alzar la voz por mis compatriotas y por todo aquello de lo que voy en contra. Me siento plenamente orgulloso de todo lo que he logrado y como persona creo que vamos por el camino correcto, ojalá y esta serie influya en el andar político de los mexicanos”, dijo Gael, alusivo a los tiempos electorales en los que llega su serie, que también sirve como reflejo de la sociedad actual.

El contexto

Una mesa antigua rodeada de políticos y un fiscal anticorrupción, con música clásica de fondo, dan inicio al primer episodio de una historia que trae consigo temas controversiales, tales como asesinatos, corrupción en todo el marco político y parte de los excesos como el alcohol, las drogas y la lujuria, además de una guerra de egos y soberbia por parte de todos aquellos, quienes creen tener dinero y poder.

“Yo sí quiero que cambien las cosas, sí quiero que este proyecto sea una voz más, o que esto que estamos haciendo trascienda. Es una serie que tiene un lenguaje cinematográfico muy bien armado, además es una historia que se cuenta bajo las sombras”, comentó Tenoch Huerta.

Otros como Giménez Cacho mostraron en sus declaraciones su inclinación política, debido a que parte del argumento de la serie cuestiona el que una constructora trasnacional esté involucrada en la obra pública en México, que remonta de inmediato a la construcción del nuevo aeropuerto.

Gael García dijo que es sorprendente cómo se va elaborando el contexto y se van armando fábulas, pero que ciertos aspectos de la fábula, la realidad los supera.

"Hay una trama que tiene que ver con una constructora transnacional española y básicamente hace contratos de obra pública; la corrupción a gran escala, es ahí donde se mueve y queríamos ponerlo como un tema principal y de pronto sale algo similar políticamente”, señaló Gael.

"Hay un aeropuerto que se quiere construir y ahí comprobamos que la realidad supera por mucho a la ficción. Por eso también es bueno bajar la línea y no poner un nombre como tal a los personajes, vivir la ficción de otra manera y romper con todo eso. Es bueno llevarlo a otra tangente, pensando empíricamente en llevarlo a un cambio social y que son cuestiones de debate, porque en el mundo entero todo esto pasa”.

Dolores Heredia confió en que esta serie ayude en las elecciones.

"Nos encantaría que llegara a todas las comunidades y eso sería parte de saber que las cosas que estamos haciendo sirven para algo bueno, no importa en qué esfera, lo importante es que llegue a todos “, agregó Heredia.

Primera serie latina en Cannes

Aquí en la Tierra se convirtió en la primera serie latinoamericana en ser nominada en Cannes.

“Dijeron que habían encontrado un proyecto que representaba perfecto a Latinoamérica. Es un trabajo fino y cerdo, es oscuro, y justo eso queríamos reflejar, ya que al generar empatía y humanizar a estos monstruos, estamos obligados a entender qué pasa”, explicó Alfonso Dosal.

Daniel Giménez Cacho celebró que hoy en día se puedan realizar series sociales en México.

“Es muy apasionante poder transmitir y en la ficción eres libre de inventar, hay un choque de dos clases sociales: la alta y la baja, es una comunidad que se opone a distintos proyectos (…) Antes vivíamos en un mundo de censura, por lo que no hemos contado miles de historias, no hemos contado qué pasó el 2 de octubre y eso es muy excitante”, consideró.

ESTRENO

- Este 20 de abril se estrena en la plataforma Fox Premium la serie 'Aquí en la tierra’, con el que Gael García Bernal regresa a la dirección.

- El proyecto, que consta de ocho episodios ya empezó con el pie derecho, pues fue la única producción latinoamericana en concursar en la edición uno del Festival Internacional de Series de Cannes (mejor conocido como CanneSeries).