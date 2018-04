Ganan concurso de ensayo inspirándose en mujeres ejemplares - Periódico Noroeste

CERTAMEN DE ENSAYO

Ganan concurso de ensayo inspirándose en mujeres ejemplares

Emma Gisela Villarreal y Ana Paula Ojeda ganan el Concurso de Ensayo Mujeres Ejemplares para la Juventud Sinaloense

Nelly Sánchez

Dos mujeres ejemplares, la astronauta Carmen Victoria Félix y la poeta Sor Juana Inés, inspiraron a Emma Gisela Villarreal y Ana Paula Ojeda, a escribir y participar en el Concurso de Ensayo Mujeres ejemplares para la Juventud Sinaloense, y resultaron ganadoras.

El certamen es convocado por El Colegio de Sinaloa y el Instituto Sinaloense de las Mujeres y ellas obtuvieron el primer lugar, en las categorías de 11 a 14 años y de 15 a 18, respectivamente y recibirán su premio el miércoles 25, en El Colegio de Sinaloa, a las 12:00 horas.

Emma Gisela Villarreal ganadora del concurso de Ensayo.

Emma Gisela Villarreal tiene 13 años, estudia segundo de secundaria y le gusta escribir.

Cuando El Instituto Sinaloense de las Mujeres fue a invitar a los estudiantes a participar en la convocatoria tuvo la inquietud de participar.

Y fue su maestra de español quien la impulsó a participar. Decidió escribir sobre la vida de Carmen Victoria Félix, la primer mujer sinaloense en trabajar en la NASA, y que nació en Culiacán.

"Me encontré una noticia muy vieja y vi que decía todo lo que se había esforzado desde que era muy pequeña, de cómo se había inspirado ella a ser astronauta", cuenta.

"Me gustó que tuviera un hambre tan grande de ser más, de crecer y seguir sus sueños y haberlo logrado".

Dedicó las vacaciones para trabajar en el ensayo. Contó con el apoyo de una de sus tías que le gusta leer para encontrar las líneas más expresivas en su texto y de sus papás, Elda y Samuel.

"Cuando me llamaron para decirme que había ganado, la verdad me quedé sin palabras, no lo podía creer, porque cuando lo empecé a hacer nunca pensé que fuera a llegar tan lejos, me quedé atónita de felicidad", dice emocionada.

La enseñanza que le deja la historia de la astronauta Carmen Victoria Félix es la de luchar por sus sueños.

"Este trabajo me enseñó más que nada a luchar por lograr tus sueños, no dejes que las personas te digan que no puedes, ve por él hasta lograrlo".

Gana el primer lugar de Ensayo en la categoría 15-18 años, Ana Paula Ojeda.

Ana Paula Ojeda tiene 17 años, estudia el tercer año de preparatoria, actúa y su ensayo sobre Sor Juana Inés de la Cruz le dio el primer lugar en la categoría de 15 a 18 años.

"Escribí sobre Sor Juana, enfocándome en que ella fue un parteaguas en el derecho a la mujer por estudiar y los esfuerzos que realizó en una época para en que era difícil que una mujer fuera educada y con ella logró ser una poeta que al día de hoy sigue estando vigente", asegura.

"Además quisieron callar su voz y su gran carácter la hizo ser un icono feminista".

Ana Paula comparte que su admiración por Sor Juana nació cuando estaba en secundaria, cuando participó para recitar el poema Hombre necios.

Para el ensayo hizo investigación de varios meses, leyó un largo ensayo de Octavio Paz, la carta en respuesta a Sor Filotea y biografías sobre Sor Juana.

Y cuando le llamaron para informarle que era ganadora no cabía de la emoción.

"Fue un gran gusto saber que mi ensayo había tenido una buena crítica y que puede servir para empoderar a los jóvenes a tomar decisiones. Agradezco porque las oportunidades que tuvo sor Juana a las que tenemos hoy son mejores, pero no son tan equitativas y hay que trabajar en ello", advierte.

"Lo que me deja la historia de Sor Juana es el carácter y la voluntad de expresar las ideas, luchar por nuestras propias convicciones".

ESTE MIÉRCOLES, ENTREGA DEL PREMIO

Recibirán su premio el día miércoles 25 de abril a las 12:00 horas, en el vestíbulo de El Colegio de Sinaloa.

EL CONCURSO

El Colegio de Sinaloa y el Instituto Sinaloense de las Mujeres organizan el concurso. El ensayo es relativo a la vida, los aportes y trascendencia de la vida y obra de una mujer que desde su visión es un ejemplo para la juventud sinaloense. El jurado calificador estuvo integrado por el escritor Élmer Mendoza, el periodista Elier Lizárraga, así como el doctor Eduardo Ramírez Patiño y la periodista Laura González Bon.

GANADORAS:

De 11 a 14 años

Primer lugar: Emma Gisela Villarreal de Culiacán

Segundo lugar: Roma Marveth Rocha Montaño de El Rosario

Tercer lugar: Michelle Alejandra Báez Campuzano de Culiacán

De 15 a 18 años

Primer lugar: Ana Paula Ojeda Coronel de Culiacán

Segundo lugar: Eli Quetzalehecatl Martínez Ramírez de Mazatlán

Tercer lugar: Sara Melissa Marq Martínez de Mazatlán

LOS PREMIOS

De 11 a 14 años

Primer lugar: 3 mil pesos

Segundo lugar: Mil 500

Tercer lugar: 500 pesos

De 15 a 18

Primer lugar: 5 mil pesos

Segundo lugar: 3 mil pesos

Tercer lugar: Mil pesos

* Las ganadoras también recibirán diploma y una dotación de libros.