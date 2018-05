Gastan ex funcionarios millones en publicidad oficial: Reforma - Noroeste

DESPILFARRO

Gastan ex funcionarios millones en publicidad oficial: Reforma

No solo Nuño, también Meade, quien gastó en Sedesol $571.74 millones, cuando solo tenía aprobada una partida de 73.19 millones de pesos

Noroeste / Redacción

16/05/2018 | 10:18 AM

No solo Nuño gastó miles de millones de más en publicidad oficial, también Meade y todos los aspirantes del PRI, dio a conocer el diario Reforma.

MÉXICO._ No solo fue Aurelio Nuño Mayer quien gastó miles de millones de pesos de más en su secretaría -la de Educación Pública (SEP)- de lo que tenía presupuestado para publicidad oficial. Todos los secretarios de Estado del Gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto, que en algún momento fueron prospectados como aspirantes a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), erogaron en exceso en comunicación social.

Además del ex titular de la SEP, también lo hicieron José Antonio Meade Kuribreña -actual candidato presidencial y ex titular de Hacienda y Crédito Público (SHCP)-; Miguel Ángel Osorio Chong -aspirante al Senado por Hidalgo y ex titular de la Segob-; y José Narro Robles, quien aún funge como secretario de Salud en el Gabinete de Peña Nieto.

