Gestionan apoyos para Centros de Salud de Escuinapa - Periódico Noroeste

ESCASEZ

Gestionan apoyos para Centros de Salud de Escuinapa

Se compromete Alcaldesa a surtirlos de medicamentos y material quirúrgico; también serán rehabilitados

Leopoldo Lerma

ESCUINAPA._ A falta de medicamentos que fueron reclamados por pobladores de la sindicatura de La Concha, la Alcaldesa Aída Fernanda Oceguera Burques, manifestó que efectivamente falta material quirúrgico, pues se comprometió a dar certidumbre lo más pronto posible.

Dijo que existe incertidumbre del material y medicamento en esta sindicatura, pues los pobladores tienen que ir a ser atendidos en Acaponeta, Nayarit.

“Mucho material, no es posible que ante esta situación la gente no tenga o no cuente con aguja para poder suturar heridas, es importante hacer solicitudes y gestiones, ya están en donde tiene que estar, me llegó la solicitud por gente de La Concha y fotos donde tenían que dirigirse hasta Acaponeta para poder ser atendidos”, puntualizó.

Oceguera Burques dijo que otras comunidades serán equipadas con medicamento y material quirúrgico, “en todas las clínicas que nos corresponde, por supuesto en la cabecera, La Concha, Palmillas, Teacapán y la Isla del Bosque y las demás van a ser equipadas”.

“Hemos firmado ya con el Sector Salud la rehabilitación de las mismas clínicas, pero para mí es prioridad que tengan todo el material de curación y ya después vendremos a pintarlos”, expuso.

Señaló que en caso de no tener respuesta por parte del Sector Salud, será la Comuna la que haga un presupuesto para dotar de medicamentos a los nosocomios.

“E inclusive de no tener respuesta, yo pedí que se hiciera un presupuesto para ver cuánto vamos a apoyar para que la gente esté con la certidumbre de que va a ser atendida y va a contar con el material que necesita, imagínate una caída o una abertura y que no tengan para curarla, la verdad es preocupante”.

Agregó que la delegación estatal de Cruz Roja donará una cuatrimoto equipada para las tradicionales Fiestas del Mar de las Cabras, vehículo que se podrá utilizar en la zona costera.

De la ambulancia solicitada para la zona del valle agrícola, dijo que se espera respuesta por dicha institución médica.