Gobernantes deben atender necesidades de la gente, no de políticos: Clouthier - Periódico Noroeste

CAMPAÑA

Gobernantes deben atender necesidades de la gente, no de políticos: Clouthier

José Manuel Prieto

CULIACÁN._ Los gobernantes deben atender las necesidades de la gente, no las necesidades de los políticos, por eso los ciudadanos deben exigir a sus gobernantes y para eso no necesitan intermediarios, expresó Manuel de Jesús Clouthier Carrillo, durante su visita al Tecnológico de Culiacán para saludar a la comunidad estudiantil.

La gente, dijo, está harta de que en lugar que los gobernantes cumplan, los ciudadanos tengan que ir a gestionar que los atiendan, como si fuera un favor.

"No señor, los ciudadanos tenemos que exigir, y para exigir no necesitamos intermediarios, y para eso tenemos que ser exigentes con nuestros gobernantes", mencionó.

"Te voy a poner un ejemplo, ahorita estamos viendo que se están ofreciendo conciertos aquí en Sinaloa, pero vas a los Centros de Salud y no hay medicamentos, la gente quiere que se atienda lo que les hace falta, no hay vacunas desde hace meses, los niños están corriendo riesgos de salud, porque un irresponsable no está cumpliendo con su trabajo", manifestó.

Es por eso, dijo, que los jóvenes deben entender que los gobernantes son nuestros empleados y que si un empleado no sale bueno para trabajar y que además roba, el patrón lo tiene que correr.

"No se tienta el corazón, los corre, por eso hoy por hoy estamos invitando a los jóvenes a que reflexionen, y si están contentos que los premien dejando a su partido, y no están contentos que corran a su partido, y se les corre votando, no no votando".

La gente está entendiendo perfectamente que los tiene que correr, manifestó, y añadió que es el paso número uno para empezar a cambiar las cosas, correr a los que no funcionan.

"El paso número dos, es que la gente quiere que se atiendan sus necesidades, no las de los políticos", expresó.

El candidato independiente al Senado de la República también sostuvo una reunión con mujeres en la Colonia Chapultepec, luego acudió al Tecnológico de Culiacán, donde saludó a los estudiantes en el acceso principal de esa institución.

'Que Dios se lleve a Salinas'

Respecto al festejo del cumpleaños del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, al que asistieron muchos políticos, el candidato a Senador expresó.

"A mí no me importan los 70 años de Salinas de Gortari, lo que sí te puedo decir, es que ese señor le ha hecho mucho daño al País. Yo quisiera que Dios se lo llevara pronto y no que siguiera cumpliendo tantos años haciendo tanto mal a México".