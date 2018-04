Gobierno de EU participó en segunda captura de 'El Chapo' en Mazatlán, afirma ex agente de la DEA - Periódico Noroeste

Gobierno de EU participó en segunda captura de 'El Chapo' en Mazatlán, afirma ex agente de la DEA

Andrew Hogan revela detalles de su participación previa y durante el operativo donde Joaquín Guzmán fue recapturado el 22 de febrero de 2014

noroeste.com

Andrew Hogan, ex agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), reveló que el Gobierno de Estados Unidos participó de forma activa en la segunda captura del capo Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias "El Chapo", acontecida el 22 de febrero de 2014, en el condominio "Miramar", ubicado en Mazatlán, Sinaloa.

Así lo dijo durante una entrevista que le realizó la periodista Samantha Guthrie, del programa matutino Today, de la cadena estadounidense NBC, y que se transmitirá completa el próximo domingo, junto a un especial sobre el narcotraficante mexicano, ex líder del Cártel de Sinaloa.

El Gobierno estadounidense, a través de la DEA, participó en la captura del capo sinaloense, a la par que el Cuerpo de Infantería de la Marina Armada de México (Semar), aseguró Hogan, quien al momento de aprehender al capo, tomó y se quedó "como souvenir", con una gorra color negro que usaba "El Chapo".

El ex agente de la DEA contó que se mudó junto a su familia a la Ciudad de México. Fueron 7 años los que se dedicó a rastrear al capo mexicano, para lo que, según él, tuvo que infiltrarse en el Cártel de Sinaloa. Todo ello lo narró en un libro titulado "Cazando al Chapo".

"Era hora de sentir orgullo por lo que mi equipo y yo habíamos logrado [...] Supe que iba a terminar contando la historia de una forma u otra. Decidí reconocer lo sucedido y contarlo a través de mi libro", afirmó Hogan.

"La historia excede a un solo hombre, se trata de dos naciones unidas que lograron alcanzar un objetivo que muchos pensaron era algo imposible", señaló el ex agente de la DEA sobre su libro, que servirá además de guión para la película biográfica de "El Chapo Guzmán" que será producida por los estudios Sony.

Cuestionado acerca de la estrategia para ubicar al capo sinaloense, Hogan aclaró que la aprehensión de "El Chapo" fue resultado trabajo "minucioso" que lo llevó a concentrarse en los detalles y números de teléfono.

"Trabajé junto a investigadores del Departamento de Seguridad Interior [de Estados Unidos], así comenzamos a interceptar a miembros del círculo íntimo de 'El Chapo', desmantelando capas dentro de un sofisticado sistema de comunicación", explicó Hogan.

El ex agente de la DEA abundó que la localización del paradero del asistente personal del capo, fue lo que eventualmente llevó a la captura de "El Chapo" en el cuarto piso del condominio Miramar. "Escuché por unos de los radios a uno de los marinos mexicanos decir: 'Lo tenemos, tenemos al objetivo'".

"Llevaba puesta una gorra de béisbol negra que había tomado de su closet, el único souvenir de la cacería. Me le acerqué con un pasamontañas negro, me puse enfrente y le dije lo primero que me salió: '¿Qué pasa Chapo?'", aseguró Andrew Hogan, quien fue el primer en ingresar al estacionamiento subterráneo donde se encontraba el capo.

"Me sorprendió la forma en que vivía [...] Casi no se dio ningún lujo: las mismas mesas y sillas de plástico en todas las casas de seguridad que fueron diseñadas de la misma manera", abundó Hogan sobre lo que vio al interior del departamento donde fue capturado por segunda vez el capo sinaloense.

Definen cuestionario para elegir al jurado de juicio de 'El Chapo'

La Fiscalía de Nueva York y los abogados de "El Chapo" Guzmán alcanzaron un acuerdo, ayer miércoles, sobre el cuestionario que se utilizará para elegir a los miembros del jurado antes de que comience el juicio del capo sinaloense, en septiembre próximo, según informaron fuentes judiciales a la agencia española EFE.

El cuestionario, de 120 preguntas, todavía tendrá que ser aprobado por el juez Brian M. Cogan, que lleva la causa. Si no hay cambios en la fecha, está previsto que la selección del jurado comience el 5 de septiembre próximo, y el 15 de ese mismo mes comenzará el juicio.

Según el citado medio, el documento de 42 páginas depositado en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, viene precedido por una carta de la defensa y la Fiscalía en la que anuncian que coinciden en las preguntas planteadas, aunque no en el lenguaje utilizado en la introducción.

Según informaron los abogados de "El Chapo", el juez Cogan ordenará que al menos 650 personas que puedan llegar a formar parte del jurado completen el cuestionario a mediados de agosto, y a partir de eso habrá una primera selección.

De acuerdo con las respuestas, "serán descartadas muchas personas por prejuicios e incapacidad para servir durante el juicio", entre otras razones, y las restantes "serán llamadas a partir del 5 de septiembre para la selección final del jurado", dijeron los abogados del capo, según EFE.

Las preguntas incluyen datos personales sobre los candidatos a integrar el jurado, su ocupación, qué medios de comunicación siguen y si tienen acceso a redes sociales. Pero también preguntan sobre si saben qué es el Cártel del Sinaloa, que dirigiría "El Chapo", y si ese conocimiento podría impedir al candidato tener opiniones imparciales sobre el caso, además de conocer cuáles son sus opiniones sobre la legalización de las drogas.

El cuestionario también para los potenciales miembros del jurado, consulta sobre si han recibido amenazadas por grupos de narcotraficantes y si tienen algún tipo de opinión hacia personas de origen mexicano, lo que podría determinar una opinión parcial sobre el caso.

El ex líder del Cártel de Sinaloa está recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MCC, por sus siglas en inglés), ubicado en Brooklyn, desde fue extraditado de México a Nueva York, el pasado 19 de enero del año pasado, acusado de 17 cargos criminales, entre ellos narcotráfico, liderar una organización criminal, conspirar para matar y lavado de dinero, entre otros.