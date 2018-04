Hacen manifestación por Míriam y presentan queja en CEDH - Periódico Noroeste

TRAS DESAPARICIÓN

Hacen manifestación por Míriam y presentan queja en CEDH

Se manifiestan familiares en la Fiscalía General del Estado e interponen una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Marcos Vizcarra

Míriam Katherin Aguilar López sigue desaparecida, por eso sus familiares se manifestaron ayer en la Fiscalía General del Estado e interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

"Yo con la única que he hablado es con la que lleva el caso y con los investigadores, con otra persona no, y ahora que me están ayudando, ellas (el grupo Sabuesos Guerreras AC), y ahora que me están ayudando se está moviendo", señaló Karen, hermana de Míriam.

El resto del contenido es exclusivo para usuarios registrados de Noroeste Acceso Registro Utiliza tu red social favorita Mediante correo y una contraseña Entrar Espere.. Utiliza tu red social favorita Ingresa los siguientes datos Registrar Espere.. Al registrarte estás aceptando los términos y condiciones de servicio

1