Hallan coincidencias en muerte de embarazadas - Periódico Noroeste

Asesinatos en el Golfo

Hallan coincidencias en muerte de embarazadas

A tres embarazadas les apuñalaron el vientre en 8 días; al menos a dos fue para robarles su bebé

Sinembargo.MX

MÉXICO (Sinembargo.MX)._ Jessica Gabriela, Alba Lizbeth y Jenny Judith Ceba Velazco estaban embarazadas. Al menos dos murieron durante la supuesta extracción de sus bebés. Los casos ocurrieron en los estados de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, limítrofes del Golfo de México.

Le ofrecieron ropa

El primer caso, el de Jessica Gabriela, ocurrió el 27 de marzo. Cynthia “N” y Omar “N”, los presuntos homicidas, contactaron a la víctima, que tenía 8 meses de embarazo, por Facebook. La invitaron a su casa, en la colonia Nuevo Progreso, en Tamaulipas, ofreciéndole ropa nueva para su bebé. Y la mataron.

De acuerdo con sus propias declaraciones, los agresores habrían utilizado un cuchillo de cocina para abrir, aún cuando estaba consciente, a la joven.

El cadáver de Jessica, de 20 años, fue encontrado después de que Cynthia “N” llegara al hospital con el bebé muerto con la esperanza de que los doctores lo revivieran. La fiscalía estatal informó que los médicos pronto descubrieron que esa mujer no era la madre.

Matan a otra madre

A más de 700 kilómetros de distancia, en Veracruz, Jenny Judith, de 22 años de edad, ya había comprado toallas húmedas, jabón para recién nacido, zapatos, juguetes y cosas para recibir a su hijo, detalló el diario local BlogExpediente. También la asesinaron. También la contactaron por redes sociales.

El cuerpo de la joven, quien era el sustento de los dos viejitos que hoy andan por las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, fue abandonado en un paraje del rancho Santa Rita en Alvarado, en la entidad gobernada por Miguel Ángel Yunes Linares.

Las autoridades ofrecieron 55 mil dólares como recompensa para la persona que diera información del caso. Así fue que cayó una mujer, identificada como Brianda Padrón Cano. El bebé de Jenny sobrevivió. La madre fue velada y sus restos fueron conducidos a un panteón veracruzano el viernes.

En un mensaje difundido en redes sociales, se alerta a las mujeres embarazadas veracruzanas para que no caminen solas a altas horas de la noche; no proporcionen información de su embarazo a desconocidos y no suban a vehículos de extraños.

Salió y solo hallaron su cadáver

Más abajo en la geografía de México, en Tabasco, Alba Lizbeth, de 24 años de edad, abandonó la ranchería Corralillo, se subió a un pochimóvil y desapareció.

Su familia se extrañó por su ausencia e inició la búsqueda, la cual concluyó con la localización sin signos vitales de Alba, quien tenía ocho meses de gestación, consignan medios nacionales y locales. Los criminales la abandonaron en un paraje. El cadáver tenía signos de violencia extrema: golpes y cuchilladas en el vientre.

Fernando Valenzuela Pernas, el Fiscal del estado, aseguró que hay al menos tres líneas de investigación sobre el caso. Familiares y amigos de Alba convocaron a una movilización para la tarde de jueves 5 de abril.

CONCIDENCIAS

A dos las contactaron por Facebook. A las tres las apuñalaron en el vientre. Estaban embarazadas. Eran jóvenes que vivían en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, respectivamente. Las mataron con violencia extrema... Se llamaban Jessica Gabriela, Jenny Judith Ceba Velazco y Alba Lizbeth...