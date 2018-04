Hallan un cadáver envuelto en hule en El Castillo - Periódico Noroeste

MAZATLÁN

Hallan un cadáver envuelto en hule en El Castillo

Los investigadores dijeron que el cadáver no pudo ser identificado, ya que no portaba documentos que avalaran su identidad

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ En avanzado estado de descomposición y envuelto en hules de color azul, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre que está sin identificar, entre el monte cerca del Ejido El Castillo, al sur del puerto, la tarde de ayer.

El reporte a C-4, se dio cerca de las 11:00 horas y fue localizado por agentes a las 17:00 horas, a un kilómetro aproximadamente de la carretera Internacional al Sur, justo frente a la Termoeléctrica “José Aceves Pozos”.

Policías municipales y agentes investigadores localizaron el cadáver y acordonaron el área para que se realizaran los peritajes correspondientes en el lugar del hallazgo.

Los investigadores dijeron que el cadáver no pudo ser identificado, ya que no portaba documentos que avalaran su identidad, además por el estado en que se encontró no se proporcionaron sus características ni las causas de muerte.

Peritos de la Fiscalía General del Estado, recolectaron las evidencias del lugar y ordenaron trasladar el cadáver al Semefo, para determinar las causas exactas de la muerte y a la espera de ser identificado por sus familiares.