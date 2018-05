Hasta hoy no he visto un debate con propuestas, lamenta Guerra Liera - Noroeste

Elecciones 2018

Hasta hoy no he visto un debate con propuestas, lamenta Guerra Liera

Afirma que de no hacer planteamientos claros, los candidatos pueden alejar el elector

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ En los distintos debates que se han realizado para puestos de elección pública, Juan Eulogio Guerra Liera, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, lamentó que hasta el momento no haya propuestas de los candidatos, y espera que el presidencial del próximo domingo sea distinto.

“No quiero parecer pesimista, pero no he visto hasta hoy un debate con propuestas, le han dado más utilidad al señalamiento, aquí se utilizaron en este evento términos de lo que es paz cívica, propositiva y bueno creo que están obligados los candidatos presidenciables, ahora sin Margarita Zavala, la primera mujer candidata independiente que se retira argumentando que no hay piso parejo para todos”, mencionó.

En el marco del Segundo Fo

