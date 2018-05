Hay intocables y la justicia no es pareja, dicen Higuera y Felton sobre colapso de Tiburonario - Noroeste

El cardumen que colapsó el Tiburonario de Mazatlán

Hay intocables y la justicia no es pareja, dicen Higuera y Felton sobre colapso de Tiburonario

Ambos ex alcaldes de Mazatlán advierten que los involucrados en la obra del tiburonario, hay funcionarios que están 'como si nada'

Sheila Arias

A más de un año del colapso del Tiburonario sí hay intocables en la investigación, el caso es político y la justicia no es “pareja”, en eso coinciden los ex alcaldes panistas Alejandro Higuera Osuna y Carlos Felton González, los únicos castigados en una cadena de 30 ex servidores públicos que intervinieron en alguna de las distintas etapas de la obra, de 2010 a 2016.

“Hay oscuridad sí, no se ventiló o no se conoció públicamente este tema, lo que sí sé, lo quiero precisar, que cuando yo recibo el Gobierno municipal en 2011 mandamos a hacer un estudio topográfico”, dice Higuera.

“El estudio arrojó que, desde su construcción original, no se hicieron las cosas bien, bajo esa situación el proyecto inició, sin un estudio de mecánica de suelo, el origen fue toda la falla del Tiburonario eso podría ser una de las líneas”.

