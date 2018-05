Hay que aprender a confiar... en los hijos - Noroeste

DÍA DE LAS MADRES

Hay que aprender a confiar... en los hijos

Ana Luisa Soto, madre de una licenciada en Psicología y del portero de la Sub 15 del Pachuca, afirma que los ha educado para ser independientes

Félix Rodríguez

Su vida como hija siempre estuvo bajo los ojos aprensivos de sus padres. Le inculcaron valores morales, pero también tuvo sueños que no pudo cumplir porque eran muchos hermanos y no había para darles a todos.

Ana Luisa Soto es madre de Ana Isabel Tostado, quien recién se graduó como Licenciada en Psicología en la UAS y actualmente estudia un diplomado, y de Jesús Ángel, de 15 años, quien es portero de la Selección Sub 15 y Sub 17 de Club de Futbol Pachuca. Admite que de no ser por su divorcio, ella hubiera sido sobreprotectora con ellos, tal como sus padres fueron con ella.

Pero la realidad es otra, confía en sus hijos, les da libertad con condiciones, y apoya sus sueños.

