'Hay que vivir al máximo la infancia': Elisa Serrano - Periódico Noroeste

DÍA DEL NIÑO

'Hay que vivir al máximo la infancia': Elisa Serrano

La actriz y cantante asegura que el arte puede cuidar la infancia y la fantasía

Nelly Sánchez

Prolongar la infancia lo más que se pueda y vivir al máximo la fantasía, son los principios que marcaron la vida de Elisa Carreón y que la han guiado en su trayectoria como artista. El teatro y la música estuvo siempre en su familia. Y siempre fue una espectadora activa, en formación constante.

Cuando veía algo en el escenario se preguntaba ¿cómo lo hicieron? Si no lo entendía cuestionaba lo que intentaban contarle. Y si le gustaba, pensaba en que debía haber una versión para niños. Actriz de teatro y cantante, ha dedicado gran parte de trabajo a los pequeños, buscando siempre llevarles un mensaje positivo.

El arte en las venas

Elisa Carreón proviene de una familia de artistas. Nieta de Don Pedro Carreón, fundador de la tradición del teatro guiñol en Sinaloa y uno de los principales exponentes a nivel internacional, su infancia estuvo llena de fantasía.

"El abuelo, con sus títeres y personajes, nos abrió un abanico de posibilidades, nos puso a pintar, a oír música, a mover títeres, escuchar cuentos. Cuidó mucho nuestra infancia y estamos muy agradecidos".

Esas son las raíces que fundamentan su quehacer artístico: hacer que se prolongue lo más que se pueda, la infancia.

"Creemos en la importancia que tiene eso precisamente: cuidar la infancia, promover la fantasía y eso tiene mucho que ver con el arte, que es un lenguaje en el que prevalece lo que no existe. La imaginación es un refugio para muchas personas y creo que los títeres y el escenario genera esas posibilidades".

Los niños de hoy

Actualmente los niños están más expuestos a situaciones violentas, expresiones más fuertes e impactos que los hacen madurar más rápidamente, considera.

"Los hacen perder la infancia, el lado infantil y la sensibilidad más pronto, entonces tienen que luchar con más situaciones que les ayuden a construir su imaginación, a construir un mundo infantil", advierte.

"Creo que cada vez hay menos posibilidades para ellos en ese sentido: la televisión, el cine, el arte, todo está hecho regularmente para un lenguaje más escaso, más comercial, más dinámico, más rápido y deja poco a la imaginación de los niños".

Pero que los niños pasen demasiado tiempo frente a la televisión o internet, es más culpa de los padres. Y está en ellos generar el contrapeso.

"Muchas veces (la culpa) es de los papás, por las actividades que tenemos no les damos el tiempo suficiente ni siquiera para escucharlos, entonces se las dará el internet, los videojuegos y vamos a tener niños de televisión", señala.

"Si somos conscientes debemos saber elegir qué sí y qué no y cómo instruirlos porque es muy importante el tiempo que se le dedica a cada actividad, si queremos generar una contraparte tenemos que educarlos con buena música, con buenas cosas, y tenemos que educarnos nosotros primero, antes de ser papás".

Aunque se dice sorprendida de la nueva generación de padres que, a pesar de que viven con el Ipad, se dan el tiempo para elegir que programas van a ver y cuánto tiempo de caricaturas.

"La vida va demasiado rápido y es muy cómodo darles un aparato que los eduque en lugar de educarlos nosotros mismos como padres. Y ahora mismo casi no hay propuesta infantil y los niños crecen con cosas que no corresponden a su edad".

Por eso, como artista busca crear cosas que tengan un lenguaje para los niños. En el teatro, con los títeres, con su banda de rock Pistache --de la que es vocalista y en la que sus hermanos Eric y Piolín son músicos-- y ahora con los blogs de internet, pensando siempre en cosas que sean acordes e interesantes para ellos.

"Que sean los temas que ellos abordan, que conocen, y sobre todo que sean conforme a su edad, que aprendan de una manera divertida".

Aportar al mundo desde lo que es

El proyecto que ha hecho para niños que más satisfacciones le ha dejado, es sin duda Pistache, pues lo tomó en una edad mucho más madura, en la que sabía qué era lo que quería aportar al mundo desde su forma de ser, su trabajo y su expresión.

"Creo que para trabajar para niños se necesita comprender mucho el mundo adulto, para poder exteriorizar las sensaciones más importantes, las que perduran cuando uno está grande, esa nostalgia de lo que los niños deben conservar: la alegría, la honestidad", reconoce.

"Pistache para mí es eso, tratar de decirles 'Hey no lo pierdan, continúen, vengan con nosotros, enséñenos, recuérdenos qué es ser un niño'".

Y para atraer y retener su atención sólo tiene una herramienta: la honestidad. Porque, a diferencia de un público adulto, si algo no les atrae, ellos se van.

"Tenemos que vivir un poco en su mundo, empatizar a través de expresiones que sean sinceras, ellos no se dejan llevar por que los trates como bebés o como niños tontos. Los niños son más estables, más alineados, saben qué quieren porque son menos las cosas que los preocupan y van a divertirse y van con esa consigna, pero si ven que no es sincero el lenguaje no lo hacen", asegura.

"Yo creo que lo que más aporta en todas las artes que son para niños es la honestidad, poder ponerse a su altura y estar dispuestos a convivir con ellos, jugar con ellos, ser parte de su mundo, si ellos lo notan son capaces de entrar a tu juego, si no lo ven sincero, honesto, simplemente no les es atractivo".

Para hacerlos partícipes del espectáculo, tiene que hacerlos parte importante de él.

"No que venimos a enseñarles o a dictarles algo, sino a construir algo en conjunto, donde los dos participemos. De esa manera ellos se van a sentir muy atraídos porque sienten que es algo de ellos".

Y este Día del Niño con Pistache los harán sentir muy especiales, pues es el mes en que más actividades tienen.

"En en abril estamos tocando por todos lados, Pistache anda por todos lados, para arriba y para abajo, muy contentos, trabajando mucho".

PROYECTOS

Elisa Carreón sigue haciendo títeres, colabora con Delta Teatro, hace blogs y está por iniciar el montaje de un espectáculo unipersonal, dirigido a las niñas, y estima que lo estrenará a mediados de agosto.