Haz de la proteína tu alimento esencial - Periódico Noroeste

Haz de la proteína tu alimento esencial

Aumento de peso, desgano y muchas enfermedades degenerativas son consecuencia de un desproporcionado consumo de carbohidratos en tu dieta diaria

Blanca Rosa Hernández

Hace 80 años, nuestros abuelos no acostumbraban desayunar o cenar un cereal multicolores, ni yogurt "de frutas"; ellos se alimentaban de huevos, vegetales, carnes, frutas y todos los productos de temporada que estaban a su alcance.

Tampoco por esas época existían tantas enfermedades crónico degenerativas, ni había altos índices de obesidad y las personas en su mayoría, morían de viejas.

En cambio hoy los infartos cerebrovasculares, al corazón, la obesidad, el cáncer, al Alzhaimer y muchas otras enfermedades están a la orden día día, que según investigaciones de especialistas en nutrición, se ha concluido que son derivadas de la dieta que la industria alimenticia ha promovido desde casi 50 años.

"Hace más de 45 años los seres humanos dejamos de consumir proteínas en el desayuno y la cena por carbohidratos, es decir, alimentos procesados y con alto contenido en azúcares", explicó Luis Márquez Cañedo, especialista en nutrición evolutiva y pionero del movimiento Paleolítico en México.

A partir de los años 70 intereses económicos de las grandes industrias, así como famosas publicaciones promovieron que era "normal y saludable" desayunar un cereal con yogur o una barra energética; y mucha gente lo adoptó como estilo de vida.

Pero lo que no es normal ni saludable es que esta alimentación esté llena de conservadores, aditivos y azúcares en todas su presentaciones, por lo que Luis Márquez es partidiario de regresar a los hábitos de nuestros abuelos, como volver a desayunar y cenar proteínas.

"Algunos especialistas en nutrición estamos trabajando para que se retomen estos viejos hábitos saludables; no faltará quien te diga que te hará daño en el hígado o riñón, pero nada es más falso, en realidad se retomará un hábito que se tenía cuando el ser humano era delgado y saludable por más años", dijo.

"Comer proteína tres veces al día es un hábito que no debimos haber dejado por hacer caso a los comerciales y dejarnos envolver por las preferencias e intereses de la industria alimenticia moderna".

El también director del Centro de Entrenamiento Funcional Ludus Magnus aclaró que cada persona debe tener un nivel de nutrición distinto y que para eso existen los profesionales en nutrición, para personalizar las dietas.

"Creo firmemente en que todo ser humano debe tener una base nutricional evolutivamente correcta, es decir, estamos diseñados para consumir cierta cantidad de proteínas de acuerdo a nuestra actividad y la edad, consumir cierta cantidad de carbohidratos provenientes de frutas, muchos vegetales y algunos granos, cereales o almidones sí es que salud lo permite, si no se es alérgico

y si el sistema gastrointestinal lo soporta. Pero también se deben consumir grasas de alta calidad como las que ya contiene la carne; toda proteína ya vienen envuelta en grasa y se debe consumir".

Dieta ¿alta en proteína?

"No puedo llamarlas dietas 'alta en proteína' porque hace 80 años el ser humano no desayunaba yogur con fruta, sino huevos con vegetales, con carne, con salsa y lo que hicimos hace 45 años la gente fue cambiar la dieta al consumo de carbohidratos en el desayuno y la cena y no es lo correcto.

Mucha gente cree que consumiendo proteína tres veces al día se traducirá en un aumento en el porcentaje de grasa corporal, pero lo que realmente ha aumentado en los últimos 50 años en un exceso de azúcar en la dieta, eso sí genera grasa que se deposita en el cuerpo y en la sangre".

Asegura que un aumento de peso por consumo de proteína en exceso es muy difícil de obtener.

"Tendríamos que sobrealimentarnos con proteína y es extremadamente difícil porque la proteína al contener grasa libera hormonas de la saciedad como la leptina y la ghrelina que básicamente hacen que dejes de comer antes de llegar a esos límites.

Tendrías que tener un problema con este tipo de hormonas para que suceda".

¿QUÉ ES LA PROTEÍNA?

Las proteínas son la unidad o macroelemento, si no el más importante, uno de los más importantes en el consumo humano.

La proteína forma parte de nuestro cuerpo, lógicamente de todas y cada una de las células, y hace que el ser humano sea un ser con fuerza, con suficiente masa muscular, integralmente saludable para ejecutar cualquier tarea y condición en el aspecto físico que se requiera.

IMPORTANCIA

Luis Márquez, especialista en nutrición evolutiva y pionero en el movimiento paleolítico en México, explica que este macroelemento es fundamental en el desarrollo y evolución de ser humano, conformando los tejidos, integrando la función de construcción y reparación.

Cuando el cuerpo tiene alguna hipertrofia, las proteínas y los aminoácidos (que es en lo que se dividen las proteínas) en realidad son las que forman este empaquetado para reestablecer las funciones de los músculos, tendones, huesos, etc.

"Básicamente están inmiscuidas en todas las funciones, son parte esenciales para mantener un metabolismo y organismo saludable, a manera de regulador, es lo que nos da plasma, es lo que nos da forma al cuerpo y es lo que nos hace ser lo que somos". Al conformar todas y cada una de las células del organismo hace que nuestras defensas, células trabajen en conjunto para tener salud.

TIPOS

- Proteína animal

Existe en todo tipo de carnes, roja, blanca, pescados y mariscos que es donde están las más completas con mayor cantidad de

aminoácidos. La mejor, para el experto en nutrición es la carne roja.

"Pésele a quien le pese está en la carne roja la mejor proteína, pero por una serie de mitos, procesos e intereses de la industria alimenticia se ha degenerado en falsas creencias. El puerco le sigue en cuanto a calidad, después aves, y por último pescados y mariscos.

Para conseguirla en tu dieta diaria es necesario variar su fuente en el consumo, tratando de varias las carnes. Hay algunos especialistas que dicen que el ser humano es omnívoro porque relativamente necesitamos esta variedad nutricional para ser completamente saludables.

- Proteína vegetal-

Márquez Cañedo afirma que no es suficiente para el cuerpo la proteína de los vegetales porque no aporta la calidad completa o no es completa para el ser humano por lo que hay que adicionarla.

"Esto causa ruido con las tendencias vegetarianas que hay en el mundo, pero en realidad todo se basa en cantidad, un pedazo de carne de 100 gramos contiene las proteínas necesarias para alimentar a tu cuerpo, en cambio, tendrías que comer muchos vegetales para obtener la necesaria para el desarrollo muscular esencial", aseguró.

"No estoy diciendo que no exista la posibilidad de ser vegetariano, claro que sí, pero es decisión de cada quien; el ser humano está diseñado para el consumo de proteínas vegetales y animales".

En los vegetales lo que más contiene proteína son los verdes, entre más hoja oscura tenga mejor; y en los cereales y las leguminosas, pero desgraciadamente, el ser humano no procesa muy bien este tipo de nutrientes. Los granos y los cereales se obtienen con un proceso de calor (cocimiento), para poder digerirlos y esto aumenta el índice glicémico en los alimentos, es decir, aumenta su cantidad de azúcar porque los carbohidratos se desdoblan.

MITOS DE LAS PROTEÍNAS

Mito 1. "La carne de puerco hace daño".

El especialista en nutrición tiene la certeza que en la actualidad es más saludable la carne de puerco porque está más libre de hormonas y de productos que se añaden a las carnes.

"Claro, no en todos los lugares está tan reglamentada su calidad, pero es importante entender que en la antigüedad toda la proteína animal era saludable porque era natural; hoy en día existen algunas que están más libres de aditamentos o elementos nocivos. Sería irresponsable mencionar algunas en general, pero sí hay que buscar muy bien de dónde proviene y de qué fuente es la carne que consumimos".

Mito 1: "Consumir carne en exceso provoca daño renal"

"No debemos creer que el consumo de proteína te provocará un daño renal. Si eres una persona con daño renal te hará daño todo no solamente las proteínas. El asunto es que si estás saludable, tu riñón será más activo, pero nada más", indicó.

Luis Humberto Márquez Cañedo

Especialista en Nutrición Evolutiva

