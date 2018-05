Héctor Ponce cumple su sueño de debutar en la Liga Mexicana de Beisbol - Noroeste

LMB

Héctor Ponce cumple su sueño de debutar en la Liga Mexicana de Beisbol

Debuta profesionalmente el miércoles con Tecolotes de Dos Laredos, conectando doblete ante Generales de Durango

Noroeste / Redacción

El prospecto culiacanense de los Tomateros de Culiacán, Héctor Ponce, cumplió el sueño al debutar profesionalmente en la Liga Mexicana de Beisbol el pasado miércoles con la casaca de los Tecolotes de Dos Laredos, con doblete ante los Generales en Durango.

“La verdad no fue nada fácil, pero nunca me di por vencido a mi sueño que era jugar beisbol profesional, gracias a Dios se me hizo realidad este sueño. Estoy muy orgulloso y agradecido con la organización de Tecolotes de que me hayan dado la oportunidad”, expresó el egresado de la Liga Culiacán AC.

