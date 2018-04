¿Hiciste examen de ingreso a la UNAM? Estos son los pasos para consultar los resultados - Periódico Noroeste

¿Hiciste examen de ingreso a la UNAM? Estos son los pasos para consultar los resultados

Los resultados estarán disponibles en línea hasta el último minuto del viernes 6 de abril, la máxima casa de estudios recomienda no entrar constantemente a la página para evitar saturarla

Animal Político

Este lunes 2 de abril se podrán consultar de nueva cuenta los resultados del concurso de selección de nivel licenciatura para el Sistema Escolarizado (presencial) y para el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), de la UNAM.

Los resultados aparecerán en el sitio oficial de la universidad desde las 00:00 horas del lunes 2 de abril y estarán disponibles hasta el último minuto del viernes 6 de abril.

Para lograr una consulta exitosa, la UNAM emite las siguientes recomendaciones:

Leer detenidamente todo el instructivo.

No tratar de ingresar antes de la hora estipulada porque no se encontrará información alguna y, además, se saturará el sistema antes de que inicie el proceso.

Evitar revisar los resultados durante las primeras horas (entre las 00:00 y las 6 de la mañana del lunes) porque es cuando el tránsito es intenso. Se calcula que se realizan más de 500 mil accesos en ese lapso.

No hacer “redes de ayuda”, es decir, no pedir a familiares o amigos que realicen la consulta por el alumno al mismo tiempo. La cantidad de aspirantes es muy grande, y si se hacen este tipo de prácticas, el sistema se saturará.

Evitar ingresar a través de un buscador como Google, por ejemplo. Es mejor ir directamente a la página.

No ingresar durante las primeras ideas bajo la errónea idea de que si se ingresa en las antes existe mayor posibilidad de haber aprobado. Esto es falso. Evidentemente, el resultado es el mismo a cualquier hora.

Si la página se encuentra saturada no dar clicrepetidamente: cada vez que esto se hace el sistema se reinicia como si fuera una nueva consulta y se satura aún más. Es mejor cerrar todo, e ingresar horas más tarde.

Cuando se entra al examen diagnóstico de inglés, hacerlo completo en una sola vez. No detenerse para iniciarlo de nuevo. Este examen es solo para detectar el nivel del idioma, no se califica ni afecta el resultado del examen de selección.

Llenar con cuidado y veracidad la hoja de datos estadísticos. Se tienes varios días para hacerlo.

No olvidar guardar el pdf de la documentación que se te solicita e imprimirlo. Si no se hace este paso no se podrá terminar el proceso de inscripción.

Cerrar la sesión antes de apagar la computadora.

Las próximas convocatorias para el concurso de selección serán publicadas, tanto para el sistema escolarizado como para el SUAyED, el 10 de abril de 2018.

IMPORTANTE: No dejarse sorprender por falsas promesas. La única manera de ingresar a la UNAM es por medio del examen de selección.

Si tienes dudas, la UNAM pone a tu disposición los siguientes números telefónicos: 5622 6620; 5622 6312; 5606 3580; 5622 1522 y 5622 1589. También puedes acudir personalmente del 2 al 6 de abril, con una identificación, al Local de Registro de Aspirantes, ubicado en Av. del Aspirante S/N casi esquina con Av. del Imán, Ciudad Universitaria, en un horario de 9:30 a 14:30 y de 17:00 a 18:30 horas.

La primera publicación de resultados se hizo del 22 al 24 de marzo, a través de la misma página. La máxima casa de estudios lo realiza de esta forma para evitar la saturación de la plataforma.