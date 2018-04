Hidratación - Periódico Noroeste

Medicina del Deporte

Hidratación

Amigo lector de Noroeste, el mantenerse hidratado (recuerde que nuestro organismo está compuesto por agua en dos terceras partes), es factor importante en la preservación de la salud

Dr. Epifanio Castañeda Labra

Amigo lector de Noroeste, el mantenerse hidratado (recuerde que nuestro organismo está compuesto por agua en dos terceras partes), es factor importante en la preservación de la salud. Existen infinidad de sustancias deshidratantes, y si a esto le agregamos el medio ambiente, actividad física y una mala hidratación, estaremos comprometiendo a nuestros órganos blandos a un deterioro en su funcionamiento, por lo tanto, si usted aprende a tomar agua (natural), estará contribuyendo a una mejor salud.

La importancia de la hidratación y del equilibrio hidromineral en la actividad física, sea esta de la vida diaria o deportiva, se tiene que tener en cuenta que el agua es esencial para la vida, es el componente más abundante del organismo humano, aproximadamente dos terceras partes es agua (50-65 por ciento aproximadamente, según la edad). La mayor cantidad de agua se almacena en el músculo. El 70 por ciento del peso muscular es agua. El tejido graso posee una proporción bastante menor de agua, sólo el 20-25 por ciento de su peso, debido a esto, los deportistas al poseer mayor masa muscular, tienen un mayor porcentaje de agua en el organismo.

El balance hídrico (consumo de agua y gasto) es un proceso dinámico en el que, tanto el aporte como el gasto o pérdida, juegan un papel importante: la cantidad de agua del organismo se mantiene dentro de uno límites muy estrechos debido al equilibrio entre el volumen de líquido ingerido y el excretado por el organismo. Cuando esto ocurre, se produce un desequilibrio de agua, en muchas ocasiones acompañada de una pérdida importante de electrolitos con lo que se produce un trastorno hidromineral de importancia, no sólo afectando el proceso de termoregulación, sino con serias sobrecargas del sistema cardiovascular, endocrino-metabólico y músculo-esquelético. Esta descompensación puede llevar al individuo a sufrir daños menores hasta la muerte súbita.

Existen deportes que se rigen por categorías (boxeo, karate do, etc.) y cuando el atleta no da el peso, lo empiezan a deshidratar (chicle, corriendo, dándole medicina para provocar diarrea o evacuaciones), todos estos métodos son antiéticos, no profesionales (ni el entrenador, ni el atleta), ponen en riesgo su salud y la calidad de vida en el futuro del individuo, en ocasiones pueden llevar al atleta a la muerte, por esto amigo, mejor cuide su peso en el que va a competir desde meses atrás, no exponga su salud. Es importante estar hidratado para estar saludable, nuestro organismo pierde al día, en condiciones de reposo, entre dos y tres litros de agua, ésta pérdida depende del peso corporal y las condiciones climáticas. La ingesta de agua va a ser de acuerdo a la pérdida, no sólo de la actividad física, sino también por el trabajo orgánico.

epical_med@hotmail.com