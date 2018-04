Huey Lewis sufre pérdida auditiva grave - Periódico Noroeste

SALUD

Huey Lewis sufre pérdida auditiva grave

El compositor del tema de la película 'Volver al futuro', 'Power of love', anunció que canceló el resto de sus presentaciones de 2018

Noroeste / Redacción

El músico neoyorquino de 67 años, Huey Lewis, líder del grupo Huey Lewis & The News con quien lanzó el tema de la película ochentera Back to the future (Volver al futuro) Power of love, anunció que canceló el resto de sus presentaciones de 2018 debido a un pérdida auditiva grave.

El vocalista de la banda originaria de San Francisco, California, creador de éxitos en la década de los 80 como I want a new drug y Heart and soul reveló a través de las redes sociales que sufre sordera casi total, indica vanguardia.com.mx.

"Hace dos meses y medio, justo antes de un concierto en Dallas, perdí la mayor parte de mi audición. Aunque todavía puedo escuchar un poco, cara a cara, y por teléfono, no puedo escuchar música lo suficientemente bien como para cantar