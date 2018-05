Ilustra y anima María Romero a la Novia de Culiacán - Noroeste

ARTE

Ilustra y anima María Romero a la Novia de Culiacán

La artista imparte un taller intensivo de ilustración, en el marco del Festival Universitario de la Cultura

Nelly Sánchez

17/05/2018 | 12:41 AM

Cuando iba en el avión de regreso a la Ciudad de México en diciembre de 2016, luego del performance dedicado a Lupita, La Novia de Culiacán, en esta ciudad, la artista y performer María Romero sintió que tenía una tarea en correspondencia a las jovencitas que habían participado con ella y entonces decidió hacer un libro de ilustración.

Así, con el fin de contar de manera simple y directa la historia de Guadalupe Leyva, un personaje icónico de esta ciudad, surgió el libro para colorear La novia de Culiacán.

"Cuando vine al performance en 2016, participó un grupo de niñas como de 12 a 14 niñas, jovencitas, y hubo algunos comentarios, que a mí en lo personal me parecieron desafortunados, pero también ese tipo de situaciones me mete en reflexión", recuerda la artista.

"Cuando ellas llegaron hablé con la maestra y directora que las había convocado y puse condiciones para que fueran conmigo, como que fueran acompañadas por un adulto y que fueran franqueadas por las mismas novias".

Al finalizar el performance platicó con ellas y le dio mucha alegría saber que en su lenguaje había palabras como manifestación, empoderamiento, intervención, que conocían la historia de Lupita y entonces sintió el compromiso de regresarles algo.

"Cuando me subí al avión, sentí que tenía una tarea, y dije 'qué voy a hacer con esto', 'qué tengo que hacer en correspondencia', vine pensando en estas niñas maravillosas y al descender del avión dije 'voy a hacer un libro para colorear'. Yo sentí que les debía algo a estas niñas en correspondencia, y quise contarles de manera clara, sencilla, lúdica, con dibujitos, quién era Guadalupe Leyva".

Una vez en la Ciudad de México, reunió a su equipo de colaboradores y se pusieron a trabajar de manera gráfica y concreta en esa historia, para darles el libro al año siguiente.

"Aunque realmente el libro es para los adultos, que a veces con nuestros prejuicios o falta de información, ignorancia, necesitamos reeducarnos".

Ilustrar para contar

La ilustración es para María Romero la manera más clara de poder comunicar algo.

"La palabra ilustrar viene de tomar la imagen y replicarla, pero en este tránsito se dota a la línea y la forma de recursos propios del artista, pero también el reto es que exista esa pureza, para no perderse en la historia", advierte.

"Para mí fue una cosa muy ligera porque me metió a un tema en el que tenía que aligerar mucha información, ser muy clara, y en ese sentido, ilustrar es un gran ejercicio para contar y comunicar algo".

Además, señala, ilustrar no es sólo replicar una imagen, sino que el artista debe documentarse, no sólo gráfica o visualmente, sino a través de contenidos y de lecturas.

"Para contar una historia tienes que ir a los orígenes, tienes que husmear, darle forma, y la idea de que fuera para colorear es que el proyecto sea incluyente, multidisciplinario y que cada quien colabore y le ponga el color a la historia", dice.

"Y no podría ser anónimo porque me gustaría en un futuro hacer una exposición de libros coloreados".

"Sinaloa es mi universo"

María Romero dejó Sinaloa en 1983. Le dijo a su madre que le diera oportunidad y que sólo estaría un año, pero allá se quedó a vivir.

"Ya no regresé, no regresé completamente porque siempre estaba con un pie acá y uno allá, la ciudad de México es mi casa y Sinaloa es mi universo, mi mundo alterno, de ahí saco todos mis personajes, es mi alimento".

La artista ha vuelto con los sinaloenses para compartir su trabajo sobre Malverde o Lupita, La Novia de Culiacán.

"Ahorita estamos estamos muy metidos con la idea de Guadalupe Leyva para poder comunicar esta leyenda, me tengo que asistir de mis herramientas como artista, y yo empecé asó en el arte, con el dibujo, como todos los niños, dibujando para reinterpretar o comunicarse con el mundo".

Y precisamente, la Universidad Autónoma de Sinaloa, al ver su trabajo de ilustración, la invitó a impartir un taller que se llevará a cabo del 16 al 18 de este mes, en la Casa de la Cultura de la UAS.

"Esta invitación viene a partir de que conocen todo el material que se ha generado a partir de este proyecto y llevaré dibujos para mostrárselos a todos los participantes del taller"

El taller es para artistas, diseñadores y creativos, no para enseñar a ilustrar, pues la idea es que surja algún proyecto a partir del mismo.

"Esa es mi forma de trabajar, que las cosas deriven en algo. Soy de una generación en la que se cuestiona 'el arte para qué', en algún tiempo parecía una postura obsoleta, hoy creo que es necesaria, si no es el puño levantado, será el corazón, para contar, en ese sentido queremos que sea el taller".

Actualmente, María Romero trabaja en la animación de la historia de Guadalupe Leyva.

"Estoy metida en los dibujos, porque de libros para colorear ahora estamos haciendo los dibujos a color de la animación, nos vamos a ir a la parte animada de Guadalupe Leyva", adelanta.

"Lo maravilloso es que el espectador tiene muchas formas de observar la historia, a unos les gusta más la parte del dibujo, el sonido, la indumentaria, la lectura".

Uno de los requisitos para participar en el taller, es que el artista lleve su portafolio.

"Queremos que los participantes tengan un camino transitado y que el taller sea enfocado a ilustrar una historia. Vamos a trabajar un hilo conductor y a derivar una meta muy clara, necesitamos que tengan herramientas, porque no es para dibujar, es para ilustrar".

PARA SABER

El Taller Intensivo de Ilustración se lleva a cabo en la casa de la cultura de la UAS, en el marco del Festival Internacional Universitario de la Cultura y concluye el viernes 18.

FRASES

"Me emociona mucho ir a Culiacán, me gusta mucho mi tierra y he abrevado de ahí, desde mi época de estudiante en la Escuela de Artes y Oficios, todo lo que ha pasado en mi carrera como artista y empresaria".

"Estoy muy contenta de ir a la UAS a dar un taller de ilustración, parte de mi alegría es que en mi ADN está en ser dibujante".

María Romero

Artista y performer

MARIA ROMERO

Estudió en la Escuela de Artes y Oficios de la UAS y en la Escuela Nacional de Pintura, Grabado y Escultura La Esmeralda, del INBA.

Ha realizado numerosas exposiciones colectivas e individuales.

Ha sido investigadora en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, del INBA; en el Museo Nacional de la Estampa,investigadora y responsable del área de curaduría.

Ha ganado en el Salón de la Plástica Sinaloense, la Bienal del Noroeste y ha sido becaria del Fonca y el Foeca Sinaloa.

Su obra la la llevado a Viena, Praga,Varsovia, Berlín, Madrid y Lisboa, entre otros países.