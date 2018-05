Impacta 'El Señor de los Cielos' con escena sexual - Noroeste

Impacta 'El Señor de los Cielos' con escena sexual

El estreno de la sexta temporada deja en vilo a millones de fans en redes sociales, sobre todo por un encuentro sexual en la historia

Noroeste / Redacción

09/05/2018 | 09:48 AM

El Señor de los Cielos regresó por todo lo alto a la pantalla chica, y es que su sexta temporada volvió a poner en vilo a la audiencia con su estreno, pero sobre todo por una polémica escena de alto contenido sexual que tuvo como protagonista a dos de sus personajes más deseados en un beso que provocó el estallido de las redes sociales, difundió republica.pe.

Como se recuerda, el desenlace de la temporada anterior de El Señor de los Cielos dejó un sabor agridulce entre los millones de seguidores de la historia de Telemundo, por lo que muchas dudas se generaron sobre el rumbo que tomaría el personaje interpretado por Rafael Amaya, quien enfrentó la muerte de Mónica Robles, papel que caía en manos de Fernanda Castillo.

Tal parece que el estreno superó las expectativas de los fans de la serie, debido a que en redes sociales fueron muchos los comentarios positivos que recibió, pero una de las escenas fue la que provocó una ola de reacciones enfrentadas en las redes, debido a que los fans no estaban preparados para una escena sexual gay que fue protagonizada por Jesús Moré y Alan Slim, quienes dan vida al presidente Omar Terán y Jaime Ernesto.

La escena homosexual dejó a más de uno impactado, ya que dio inicio en un encuentro sexual con varias mujeres, quienes están junto a los hombres para satisfacer sus bajas pasiones, pero de un momento a otro los protagonistas comienzan a darse un beso, mientras uno de ellos revela que jamás traicionaría al otro.

“Fue lo único que no me gustó: que estén llevando este contenido. No juzgo a nadie, pero ese contenido en televisión que familias se sientan a ver como que no”, fue uno de los comentarios en contra de la serie de los cientos que surgieron, pero hay quienes dejaron en claro que se trata de un contenido normal, debido a que anteriormente también se presentaron escenas con mujeres en El Señor de los Cielos.