Imparables, asaltos y robos en el Centro Histórico de Mazatlán - Noroeste

INSEGURIDAD

Imparables, asaltos y robos en el Centro Histórico de Mazatlán

Vecinos y comerciantes aseguran la zona se ha convertido en botín y refugio de ladrones

Fernanda Magallanes

18/05/2018 | 12:53 AM

MAZATLÁN._ La inseguridad que se vive en las calles del Centro Histórico no cesa, se ha convertido en una zona en la que se respira miedo entre los comercios y los hogares. Los asaltos no paran y las patrullas no hacen su trabajo, acusan vecinos.

Hasta hace apenas unos días, un local que vende artículos de limpieza sobre la calle Doctor Carvajal fue asaltado y cuando cae el sol, los vecinos no pueden dormir, sienten y escuchan cómo los ladrones brincan de una casa a otra.

