Inaugurará Magali Lara la expo Del verbo estar - Noroeste

ARTE

Inaugurará Magali Lara la expo Del verbo estar

La artista mexicana compartirá una retrospectiva en la que explora sus obsesiones, en el Museo de Arte de Sinaloa

Nelly Sánchez

17/05/2018 | 12:29 AM

A lo largo de su trayectoria artística, Magali Lara ha reflexionado en torno a la identidad, al feminismo, el ser mujer y sus condiciones sociales, a los sentimientos, el rostro, el cuerpo, el deseo.

Esos temas, ahora confluyen, más allá del tiempo, en la exposición Del verbo estar, que se inaugura este viernes, en el Museo de Arte de Sinaloa, a las 19:30 horas.

Se trata de una revisión que hace Cecilia Delgado, del trabajo de Magali Lara desde su obra temprana en los setenta hasta 2016, y sin ser cronológica muestra en ella los procesos visibles en cuestiones formales.

Y la organizó por géneros, de acuerdo con indagaciones temáticas y formales.

"Desde muy joven trabajé lo que tiene que ver con la experiencia del cuerpo femenino, de interioridad, sexualidad, pero esto ha ido cambiando con los años en cuanto a los lugares de interés, he podido pasar de hacer un trabajo figurativo a uno más abstracto y regresar a lo figurativo", explica la artista.

La idea de la museografía está pensada como una constelación, que le permitió reacomodar el trabajo, no por técnica ni por fecha, sino por encuentros, por conjuntos de obra que de alguna manera dan cuenta del mismo tema pero tratado de diferentes formas.

"Se llama Del verbo estar porque nos parecía importante el tiempo que implica, sobre todo la pintura, al conectar. Tiene que haber una especie de comunicación entre las piezas, sin el aspecto de la velocidad que nos ha trastornado en todos los sentidos".

La muestra reúne 150 piezas, entre dibujo, gráfica, estampas y cuadernos y se exhibirán en la planta alta del museo.

Cuando hacían esta exposición, compartió Magali, encontró cómo las temáticas se iban juntando.

"La primera, yo creería, es esta dificultad de la identidad fija, esta parte que me interesa de este lugar oscuro de nosotros mismos que conocemos poco y que tiene que ver con deseos, pero también con pensamientos y con partes masculina y femenina que no están de acuerdo", explica.

"Pero creo que la identidad va en muchos sentidos, porque es tener permitido hablar y pertenecer y esa necesidad de búsqueda de pertenencia tiene que ver con un derecho a decir y ocupar".

Y esto lo expresa a veces de manera abstracta, otras muy figurativa y en otras hasta caricaturesca.

Ver ese trabajo reunido a la distancia, le resulta una experiencia interesante.

"Es una obra que sigue viva y eso me da mucho gusto, obra de los 70 y 80 que tuvo mucha repercusión en los artistas jóvenes, pues por supuesto me da mucho orgullo que se conecten con eso que es un poco la edad que yo tenía, me siento orgullosa", reconoce.

Y aunque en aquel momento ella tenía otra edad, ahora ve situaciones con una mayor claridad que cuando estaba inmersa en ellas y no alcanzaba de vislumbrar.

"Ahora podría reírme de cosas que sé que eran dolorosas, creo que es interesante que los temas obsesivos están presentes y que están hechos una y otra vez, hay cosas vitales en estos dibujos, pero también en relación con otros creadores, que en ese momento no tenía tan claro".

Ahora reconoce que en la obra están influencias como de las poetas norteamericanas, la estética de la apropiación de un cuerpo, el arte de los 80, el cine, la poesía visual, psicoanálisis, feminismo y la experimentación.

Para la curadora, algo importante en la obra de Magali, es toda la investigación que hace a partir de la literatura, cine y referentes teóricos claves que va integrando su trabajo.

"La lectura se integra al lenguaje plástico, al final la enunciación se vuelve forma. Eso es muy importante y lo vas a ver en la expo, en distintos soportes, el dibujo, el libro de artista".

Magali, añade, tiene un trabajo muy serial, piensa en una idea y la agota, desde el dibujo, la pintura, la gráfica, el libro de artista, la cerámica, que en esta ocasión no expondrán, pues les interesaba partir de formatos tradicionales,

"Me interesaban las técnicas que ha desarrollado en 40 años y generar cruces entre un soporte y otro, una temporalidad y otra".

LA ARTISTA

Magali Lara nació en la Ciudad de México.

Estudió artes visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas.

En 1977 hizo su primera exposición individual titulada: Tijeras.

A partir de 1994 hasta la fecha, ha sido beneficiaria del Sistema Nacional de Creadores del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

En 2013 obtuvo el premio Libro de Artista, con el libro: Que hurte en ti lo que me pertenece.

Su obra está en colecciones como Museum of Modern Art, en Nueva York, EUA, Stedelijk Museum voor Actuele Kunst en Bruselas, Bélgica. Archivo Lafuente, Cantabria, España, así como en la Galería de Arte Mexicano, Museo de Arte Carrillo Gil, Banco Nacional de México y la más reciente en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo.

Magali Lara, durante la instalación de la obra que conforma la exposición.