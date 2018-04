Inicia ex chofer del ISIC huelga de hambre - Periódico Noroeste

SE MANIFIESTA

Inicia ex chofer del ISIC huelga de hambre

Moisés Ambriz Gil inició ayer por la mañana huelga de hambre como lucha por su reinstalación al puesto de chofer en el Instituto Sinaloense de Cultura de Sinaloa, pero sólo la retuvo hasta antes de mediodía

José Abraham Sanz

Después de la aparición en algunos medios, el ex chofer de artistas y trabajadores del ISIC, sostuvo una reunión con funcionarios de la administración y el área jurídica, por lo que se retiró a su domicilio.

El hombre de 63 años laboró los últimos 10 como empleado de confianza, hasta que hace un par de meses le llamaron para señalarle que su contrato terminó.

"Según yo los contratos tendrían que ser por seis meses y este duró dos, pero bueno, yo pedí una notificación y el jurídico de aquí me dijo que no, que ya estaba notificado, a mí no me dieron nada", explicó.

Ambriz Gil cumplió jornadas que en ocasiones se extendieron hasta la madrugada, pues su cargo consistía en brindar apoyo de transporte a artistas contratados y a trabajadores al finalizar las jornadas con eventos largos.

El ex trabajador, quien aseguró que padece de diabetes, dijo que tomó la decisión de ir a una huelga directa para eludir el largo proceso legal que representa una demanda contra el Isic.

Su sueldo era de 4 mil 500 por mes. El único ofrecimiento como liquidación que le hicieron fue el proporcional a dos meses de aguinaldo de 2018.

Luego de su anuncio, Ambriz Gil fue llamado para el área jurídica, donde fue recibido el encargado, Daniel Ramos, y el director de Administración y Finanzas, Everardo Velarde.

"Este caso, él firma un contrato por tiempo determinado, la vigencia es de seis meses, en este caso no se despidió injustificadamente, hay una terminación del mismo, y se le hizo saber", expresó.

"'Ya no vamos a prescindir de tus servicios', se le dijo un poquito después de terminar el contrato, 'ya no vamos a prescindir, no vas a seguir laborando aquí con nosotros'. Hay una persona que actualmente hace sus servicios", mencionó.

El contrato de Ambriz Gil finalizó el 31 de diciembre pasado y sus pagos continuaron hasta febrero.

El director administrativo explicó que en este caso, esta persona fue dada de baja luego de valorar el desempeño y la condición de los trabajadores candidatos a salir, y en su caso, recalcó es trabajador jubilado de Tránsito Municipal de Culiacán.