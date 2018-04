Inicia la trilla de maíz en Elota; ven panorama difícil - Periódico Noroeste

Incertidumbre en el sector agrícola

Inicia la trilla de maíz en Elota; ven panorama difícil

Señala dirigente de agricultores que no se ha logrado fijar el precio ni el registro de las coberturas de la agricultura por contrato

Magdalena Rodríguez

LA CRUZ, Elota._ Con la incertidumbre del precio y sin el registro de las coberturas de la agricultura por contrato iniciaron las trillas de maíz en la región, mismas que esperan generalizarse hasta principio de mayo.

Marco Arcadio Sandoval Calderón, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Elota, manifestó que aún no se tiene definido nada, por lo que se prevé un panorama difícil para la agricultura este año.

“Aún no hemos amarrado la agricultura por contrato, no hay mucha demanda de maíz, pero ya tenemos validadas ante Aserca 22 mil toneladas, sólo estamos a la espera de un comprador para contratar”, dijo.

Contrario a otros años, el líder de los agricultores manifestó que hay mayor retraso en el contrato de las coberturas, por el detalle de que no se han estado pagando oportunamente y los productores le están apostando a vender por el mercado libre.

“Le están apostando a vender por la libre, pero lo que no saben es que no hay demanda de maíz, lo cual no les beneficia, ya que mientras no haya demanda, no sube el precio, Diconsa no ha dicho cuánto va a ocupar y eso es una limitante también, ya que no hay un mercado que diga cuántas toneladas se ocuparán para exportar o para el mercado nacional”, dijo.

Actualmente, señaló, sólo se ha trillado un predio en la comunidad de Casas Viejas, lo fuerte de las trillas se vendrá a inicio de mayo, pero hasta la fecha tampoco se ha definido el precio de la tonelada de maíz.

“El precio aún no hay nada claro, cada año se está complicando más para el productor de maíz, nosotros quisiéramos 4 mil 200 pesos por toneladas pero solo se nos ha igualado a 3 mil 800, todo está muy difícil”, dijo.