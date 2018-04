Inseguridad y corrupción, agenda a seguir de Rocha - Periódico Noroeste

MORENA

Inseguridad y corrupción, agenda a seguir de Rocha

Antonio Olazábal

La inseguridad, la falta de empleo, la pobreza y la corrupción será la agenda que seguirá Rubén Rocha Moya, candidato al Senado por Morena, quien realizó una visita con locatarios del mercado Garmendia ayer en Culiacán.

"La inseguridad, el empleo, la pobreza y por supuesto, todo mundo coincide que es parte de una narrativa de Andrés Manuel el tema de la corrupción, ese es un tema que le llega a toda la gente y no hay sinaloense que no te diga 'vamos a estar con ustedes si van a combatir la corrupción'", manifestó.

Rocha Moya explicó que buscarán desde la cámara legislativa adecuar correctamente el Sistema Anticorrupción, ya que actualmente se encuentra "chato".

"Nosotros en el Senado desde el Legislativo lo que vamos a hacer es las adecuaciones legislativas correspondientes, las nuevas leyes que se requieran para todo lo que tenga que ver con el Sistema Anticorrupción, no con el que actualmente se está implementando porque está chato, no es el adecuado, con ese no vamos a resolver el problema de la corrupción", subrayó.

Añadió que en las elecciones de 2018 no sólo se ganará la Presidencia de la República, sino también se tendrá la mayoría en el Congreso de la Unión, siendo esto algo de mucha relevancia a la hora de apoyar las iniciativas que mande Andrés Manuel López Obrador, en dado caso que resulte ganador en la contienda del 1 de julio.

"Vamos a ser mayoría para presidencia, y vamos a ser mayoría en el Congreso de la Unión, tengan la plena seguridad, así lo indican ahora no solamente las encuestas para la carrera presidencial, lo indican para en el caso del Congreso... particularmente la fórmula al Senado que representamos Imelda y su servidor, encabezamos las encuestas con bastante ventaja", afirmó.