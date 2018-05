Intelectuales publican desplegado contra empresarios, a quienes califican de antidemocráticos

noroeste.com

El grupo Democracia Deliberada emitió este viernes un desplegado en respuesta a la inserción pagada por el Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

“Entendemos su frustración al malgastar spots, desplegados, campañas, cenas, reuniones, tiempo, creyendo que sus candidatos iban a crecer, pero no se vale violar la ley“, afirmó Democracia Deliberada en un desplegado compartido en su cuenta de la red social Twitter.

Los integrantes del grupo pidieron a los empresarios no incidir en el voto de sus subordinados, “abusando de su poder a través de la presión y el miedo disfrazados de campañas de información” y advierten que “en democracia se vale y se espera defender los propios intereses, no se vale disfrazar como intereses de la nación los intereses personales”.

En su comunicado Democracia Deliberada criticó a los grandes empresarios por el financiamiento a campañas para expresar su opinión. “No se vale disfrazar como intereses de la nación los intereses personales”, dice el grupo sobre los patrones, a quienes calificó de “antidemocráticos”.

Algunos miembros de Democracia Deliberada son: Mario Arriagada Cuadriello, Andres Lajous, Froylán Enciso, Gerardo Esquivel, Graciela Márquez, Sara Hidalgo, Antonio Marvel, Pepe Merino, Daniel Sibaja, Pablo Hernández, Viridiana Ríos, entre otros.

Por otra parte, según la la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios (Alampyme), los grandes patrones agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) representan a las 100 familias más ricas del país que se han beneficiado con contratos de Gobiernos "corruptos", los cuales no están al alcance de los micro, pequeños y medianos emprendedores.

Por esa razón los grandes patrones tienen miedo de un cambio de Gobierno, aseguró Alejandro Salcedo Pacheco, presidente de la Alampyme, organismo que integra a más de 16 mil micro y pequeños empresarios del país.

Entrevistado por el diario digital SinEmbargo, el líder de los micro y pequeños emprendedores añadió que el desplegado del CMN, titulado 'Así No', no representa la postura de todos los empresarios mexicanos y aclaró el 97 por ciento de la planta productiva nacional la conforman las pequeñas y no los grandes empresas.

“Los 4 millones de micro y pequeñas empresas representan el 97 por ciento de la planta productiva nacional, es decir, son las que generan el 70 por ciento de los puestos de trabajo”, dijo Salcedo Pacheco.

“Hay que revisar nada más las redes de operación de los programas públicos, donde todas las reglas de operación fueron amañadas y con candados para que solamente la gran empresa pudiera tener acceso”, aseguró el líder de los micro y pequeños empresarios.

Explicó que desde el 2014 la Alampyme le solicitó al Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) información sobre el número de pequeñas y medianas empresas beneficiadas por los apoyos del programa dirigido a este sector, sin embargo, hasta la fecha no les han otorgado dichos datos.

Según cifras de la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno Federal, en México existen más de 4.2 millones de microempresas que aportan 41.8 por ciento del empleo total. Las pequeñas suman 174 mil 800 y representan 15.3 por ciento de empleabilidad; por su parte, las medianas llegan a 34 mil 960 y generan 15.9 por ciento del empleo.

A pesar de que las micro, pequeñas y medianas empresas generan el 73 por ciento de los empleos del país, dicho sector no puede acceder a los contratos otorgados por el Gobierno debido a los requisitos que tienen que presentar y que sólo los grandes conglomerados del país cumplen.

“La micro, pequeña y mediana empresa carece de muchos conceptos de los que son evaluados para tener acceso a los programas que están, por ley, etiquetados para el desarrollo del sector empresarial”, explicó el presidente de la Alampyme.

Además, dicha Asociación calcula que durante este sexenio se han cerrado más de 350 mil micro y pequeñas empresas por falta de créditos, de apoyos de programas públicos, por la sobrerregulación que existe en la apertura de negocios y por el tema de la inseguridad con el cobro y derecho de piso.

“Creemos que en este sexenio la micro, pequeña y mediana empresa está en decadencia y sólo se benefició este grupo de grandes empresarios. Necesitamos que la derrama económica en infraestructura pueda llegar los micro y pequeños empresarios”, dijo Alejandro Salcedo.

EL DESPLEGADO DE LOS GRANDES PATRONES

Ayer jueves 3 de mayo, durante una reunión con concesionarios de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), el candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador respondió a los empresarios miembros del Consejo Mexicano de Negocios, quien que le reprocharon a través de un desplegado publicado ese mismo día, el haberlos culpado de la guerra sucia en su contra.

El político tabasqueño sostuvo que los empresarios ayudaron en el fraude electoral del 2012 y son quienes financian los mensajes en su contra, pero sin dar la cara. “No quieren dejar de robar y no quieren perder el privilegio de mandar. Se sienten los dueños de México […] Tienen confiscadas a las instituciones y de rehén al Gobierno”, dijo López Obrador.

Asimismo, el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México acusó a los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios de ser “mal malagradecidos” con el presidente Enrique Peña Nieto, porque primero lo apoyaron y luego “lo convirtieron en el payaso de las cachetadas”.

COPARMEX APOYA AL CONSEJO MEXICANO DE NEGOCIOS

Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, aseguró que defenderán la libertad de pensamiento y expresión de los empresarios respecto a las propuestas de los candidatos presidenciales.

Durante la asamblea anual ordinaria de Coparmex Jalisco, De Hoyos Walther descalificó, sin mencionar nombres, las declaraciones dichas hace unos días por López Obrador, que acusan a algunos empresarios de haber pactado en su contra en el presente proceso electoral.

“Condenamos las descalificaciones que señalan que no coincidir con una opción política es una forma de corrupción, condenamos las declaraciones que imputan a miembros del sector empresarial conductas imaginarias y, desde luego, inexistentes, porque vamos a defender, que no quede ninguna duda, a cada uno de los 36 mil empresarios, a cualquiera de ustedes”, dijo De Hoyos Walther ante empresarios.

“Le decimos a todos los candidatos de todos los niveles que no se equivoquen, que defenderemos a Claudio [X. González Guajardo], sí a Germán [Larrea Mota Velasco], sí a Eduardo Tricio [Haro], sí a Alejandro Ramírez Magaña, pero sí a cualquier empresario que sea privado de su derecho a disentir, de su derecho a emprender, a su derecho a defender la empresarialidad”, aseguró el dirigente nacional de Coparmex.

López Obrador declaró el pasado martes que los empresarios Alberto Bailléres González (Grupo Bal), Germán Larrea Mota Velasco (Grupo México), Claudio X. González Guajardo (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Mexicanos Primero), Alejandro Ramírez Magaña (Cinépolis) y Eduardo Tricio Haro (presidente de Grupo Lala, además de accionista de Aeroméxico y Citibanamex), se reunieron con Ricardo Anaya para pedirle que retire su amenaza de mandar a Peña Nieto a la cárcel, a cambio de convencer a éste de apoyar la alianza que encabeza y vencer al político tabasqueño.

“Le dijeron (los empresarios) que le bajara a la amenaza de que iba a meter a la cárcel a Peña porque eso tenía molesto a Peña y que por eso no se hacía el acuerdo y entonces Anaya les dijo, en esa reunión, que lo ayudaran; Anaya les pidió ayuda a este grupo, que le ayudaran para convencer a Peña de que la única manera de ganarnos era con la unidad y poniendo a Anaya”, aseveró el tabasqueño, quien lidera las encuestas.

López Obrador tiene un 48 por ciento de apoyo en el Barómetro Electoral Bloomberg más reciente. Anaya y Meade tienen 30 y 17 por ciento, respectivamente. El ex jefe de Gobierno del Distrito Federal está 1.2 puntos porcentuales por encima de la suma de los votos de el ex presidente del Partido Acción Nacional (PAN) y del ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Hoy se dio a conocer otra encuesta, la de Parametría, donde Andrés Manuel López Obrador continúa como favorito con el 39 por ciento de las preferencias, seguido de Ricardo Anaya, con el 25 por ciento.

Además, el pasado 24 de abril, López Obrador acusó que la denominada sociedad civil, a la cual calificó de “fifí” y de ser parte de la mafia del poder, quiere apoderarse de la Fiscalía Anticorrupción para convertirla en “una tapadera”.

“No vamos nosotros a permitir que el asunto tan delicado del combate a la corrupción quede en manos de Claudio X. González o de los ‘fifís’, de ellos mismos, o sea, es como dejar la Iglesia en manos de Lutero, no es posible eso”, indicó López Obrador en aquella ocasión.

EL DESPLEGADO DE LOS EMPRESARIOS PARA LÓPEZ OBRADOR

“Las expresiones y descalificaciones infundadas no ayudan a darle certeza al país, #AsíNo”, indicó el Consejo Mexicano de Negocios este mismo jueves, a través de un desplegado publicado en diversos medios de comunicación, en el cual condenan las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que varios empresarios se reunieron con Ricardo Anaya Cortés para buscar una alianza con el presidente Enrique Peña Nieto y José Antonio Meade Kuribreña, para así ganarle la contienda electoral.

“Condenamos que un candidato a la Presidencia de la República recurra a ataques personales y a descalificaciones infundadas. Es preocupante que alguien que aspira a ser presidente de México denoste a quienes no comparten sus ideas”, señalan los empresarios en el desplegado.

El Consejo que es presidido por Alejandro Ramírez Magaña, director de Cinépolis, aseguró en su desplegado que “las condiciones de confianza y certeza jurídica son fundamentales para preservar y promover el ahorro, la inversión, el crecimiento económico y el empleo”, además de que advirtieron que “la confianza se cultiva. No se dicta ni se obliga”.

Asimismo, los empresarios reiteraron su apertura a dialogar con todas las fuerzas políticas para buscar soluciones a los problemas que enfrenta el país, sin embargo, exigieron respeto. “No es denigrando ni calumniando como se establece y fortalece una relación constructiva y de confianza con el sector productivo y empresarial de México”, señalaron.

Este mismo jueves, entrevistado por el periodista Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Alejandro Ramírez, aseguró que el desplegado no es una ruptura con el candidato de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, sino de una invitación al diálogo respetuoso.

“No tiene nada de guerra sucia salir a decir que queremos un diálogo respetuoso […] Pareciera que en este país los empresarios no podemos expresar nuestro punto de vista y tenemos un punto de vista legitimado, queremos una economía abierta al mundo”, afirmó Ramírez Magaña.

“Las palabras de López Obrador no construyen confianza y la confianza es indispensable para la inversión […] Yo creo que, de entrada es que las expresiones y descalificaciones infundadas no ayudan a generar confianza y, por otro lado, cancelar el aeropuerto. Todo eso genera incertidumbre: el tema de cómo van a revisar la reforma energética, cómo van a cancelar la reforma educativa, la amnistía para criminales”, abundó.

“Aún cuando no compartimos las ideas y propuestas de la plataforma de López Obrador, hemos sido respetuosos. Si aspira a ser presidente tiene que estar abierto a la crítica y a un intercambio de ideas”, dijo el presidente del Consejo Mexicano de Negocios.

El Consejo Mexicano de Negocios -antes Consejo Mexicano de Hombres de Negocios- que integran casi 50 empresarios, es uno de los siete organismos con voz y voto del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), donde además están el Consejo Mexicano de Negocios, Coparmex, CONCAMIN, CONCANACO, Asociación de Bancos de México, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y Consejo Nacional Agropecuario.

En este grupo de empresarios también están: Claudio X. Gonzalez Laporte, de Kimberly-Clark de México; Emilio Azcárraga Jean, de Televisa; Gastón Azcárraga Andrade, de Grupo Posadas; Antonio del Valle Ruiz, de Mexichem; José Antonio Fernández Carvajal, de FEMSA; Dionisio Garza Medina, de Alfa; Enrique Robinson Bours Almada, de Bachoco.

Así como Roberto Hernández Ramírez, de Banamex-Accival; Juan Sánchez-Navarro Peón, de Grupo Modelo; Adrián Sada González, de Vitro; Carlos Slim Helú, de Carso; Roberto Servitje Sendra, de Bimbo; Agustín Franco Macías, de Grupo Infra; y Ricardo Martin Bringas, de Soriana, entre otros.

Ayer, Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del CCE, negó que exista presión por parte de los empresarios para que un candidato decline a favor de otro para hacer frente a López Obrador. El martes, el vocero de Meade Kuribrea, Javier Lozano Alarcón, denunció que existen presiones de empresarios para que su canddato decline a favor de Ricardo Anaya.

“Los empresarios organizados no tenemos candidato ni partido; no impulsamos el voto corporativo a favor o en contra de alguno de ellos. Las propuestas que son en beneficio del país las aplaudimos y las que no las señalamos. Lo que no nos parece lo señalamos, lo que sí construye un México mejor, lo señalamos”, afirmó Castañón Castañón.