Intentan desalojar a adulta mayor y a su hijo con Síndrome de Down en Guasave; vecinos lo impiden - Periódico Noroeste

Intentan desalojar a adulta mayor y a su hijo con Síndrome de Down en Guasave; vecinos lo impiden

El actuario no encontró condiciones para ejecutar la orden de desalojo, pero además la dueña del inmueble accedió a negociar la venta del inmueble a un sobrino de la afectada

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Un actuario del Juzgado Quinto se presentó mañana de este lunes al domicilio de la señora Sofía Cárdenas con una orden de desalojo para sacarla a ella y a su hijo Eric de la casa donde han vivido los últimos 47 años, sin embargo los vecinos se unieron e impidieron que se ejecutara dicha medida.

El actuario se hizo acompañar de elementos de la Policía Ministerial del Estado, y de maquinaria pesada ya que la intención es demoler la vivienda picada por la calle Norzagaray, en la colonia Centro, donde habitan la adulta mayor de 83 años y su hijo, quien padece síndrome de Down.

“Tengo 47 años viviendo aquí, llegué el 71, y todos mis vecinos me apoyan, y también el problema de mi hijo, estando aquí si se me va la gente me lo trae, me voy a otra parte ¿y si se me pierde?, es que al niño aquí lo quieren mucho, todo mundo me ayuda con él y yo con mis costuritas también salgo adelante”, expresó.

