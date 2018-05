Inversión en estadios, para que los boletos no cuesten caros, dice el Secretario de Administración y Finanzas - Noroeste

GASTO PÚBLICO

Inversión en estadios, para que los boletos no cuesten caros, dice el Secretario de Administración y Finanzas

Carlos Ortega Carricarte justificó la inversión del Estado en estadios que están concesionados, porque representan un subsidio para su operación

Marcos Vizcarra

La inversión del Gobierno de Sinaloa sobre los estadios de beisbol en Mazatlán y Los Mochis, así como los de futbol en Culiacán y Mazatlán, es, entre otras cosas, para que los boletos de entrada no cuesten tan caros, señaló Carlos Ortega Carricarte, Secretario de Administración y Finanzas.

“Si se quiere un estadio en la localidad se requiere un subsidio, como sucede todo el País, en todas partes del mundo, se requiere subsidio de parte del Estado, porque si no tendrían que subir las tarifas a un precio que no sería suficiente para que ingresara la gente, no tendría acceso la gente a esa tarifa, probablemente tendría que duplicarla”, expresó.

