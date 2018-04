Investigadores del caso de joven desaparecida en Culiacán pensaron que ya había regresado - Periódico Noroeste

CASO DE DESAPARICIÓN

Investigadores del caso de joven desaparecida en Culiacán pensaron que ya había regresado

Marcos Vizcarra

Después de una semana de la desaparición de Míriam, y que la familia pidió que se entrevistara a personas, se solicitaran videograbaciones y se hablara con la empresa Uber, los investigadores sólo tienen el registro de sus llamadas, porque pensaron que ella ya había regresado.

"Llegamos y todas las licenciadas, las mujeres que estaban ahí estaban en un cuarto con sus teléfonos, después me decían que si qué se me ofrecía a mí, les dije que iba por el caso de mi hermana, que había puesto denuncia desde la semana pasada y me pasaron con Karen, que lleva el caso de mi hermana", narró una hermana de Míriam a Noroeste.

