Investigarán grabación de video sin permiso en mirador del faro de Mazatlán - Periódico Noroeste

Investigarán grabación de video sin permiso en mirador del faro de Mazatlán

El Ayuntamiento investiga la filmación de un video musical y determinará si procede o no una sanción administrativa

Belizario Reyes

El Ayuntamiento de Mazatlán investigará la grabación de un video de una banda de música en el nuevo mirador de cristal en el Cerro del Faro sin contar con el permiso correspondiente y determinará si procede alguna sanción administrativa y si eso provocó algún daño en la obra.

Así lo manifestaron ayer por la mañana el Alcalde José Joel Bouciéguez Lizárraga y el Oficial Mayor del Ayuntamiento, Juan Manuel Ochoa, tras expresar que no tenían conocimiento de esa grabación del video que circula en redes sociales.

“No se ha entregado ninguna obra todavía, ...desconozco yo (de la grabación de ese video), yo desconozco que exista ese video que ustedes me están dando a conocer ahorita y voy a tomar cartas en el asunto.

“¿Alguna empresa de turismo o quién sería?, voy a revisar esa situación, hasta ahorita no tengo esa información, esa obra todavía está en proceso, no se ha terminado, no se ha entregado, la tiene todavía la constructora, faltan algunos baños, todavía no se termina tal cual, pero está abierta al público para que vean las bellezas ahí en el nuevo Faro de Mazatlán”, expresó Bouciéguez Lizárraga.

El Presidente Municipal subrayó que para hacer una grabación en ese lugar se tiene que tener un permiso especial.

“Para que opere una música tiene que tener un permiso y ese permiso lo tiene Oficialía Mayor, voy a hablar con Oficialía Mayor para ver qué pasó con eso, haber si hay alguna autorización”, refirió.

Por su parte el Oficial Mayor del Ayuntamiento expresó que quien grabó dicho video no solicitó ningún permiso.

Recalcó que en la presente semana se grabaron dos videos en algunos sitios de Mazatlán y quienes lo hicieron sí solicitaron permiso, pero el que se hizo en el Cerro del Faro no solicitó ningún permiso.

“El del Faro no solicitó permiso, desconocemos quién fue, vamos a investigar quién hizo eso, la sanción administrativa (se aplicaría) hasta que veamos de quién se trata, quiénes son, dependiendo de quiénes sean ya veremos qué procede”, dijo Juan Manuel Ochoa, “tenemos personal permanente (en ese lugar desde el martes), pero desconozco la hora en que lo grabaron, no lo detectamos, esa es la verdad”.

“Decirle que desde antier (desde el martes) cuando tenemos ya, bajo sus instrucciones inspector permanentemente ahí, desconozco si el video se grabó desde días antes, pero de que el inspector está ahí no detectamos absolutamente nada”.

El Alcalde recalcó que se tienen que cuidar mucho las obras, se tiene que vigilar mucho y la gente que quiere conservar lo que ya se ha lograrlo se le invitará para que revise junto con personal de la Comuna y si hubo alguna irregularidad corregirla, y si hubo una sanción que imponer imponerla para que no vuelva a suceder porque esa obra todavía está en proceso, hay algunos detalles, no ha sido entregada.

Por su parte, el director Municipal de Obras Públicas, Joel García Regalado, también expresó que se va a checar si los cristales del mirador tuvieron algún daño por la grabación de ese video.

“Desconocemos igual cuánta gente haya pasado al puente mirador, hay que checar eso aunque ahorita se está manejando de 10 en 10, porque todavía está en tiempo de fraguado, ya cuando alcance su tiempo máximo de fraguando estamos ya hablando de que va a ser 25, 30 personas las que pueden estar arriba del puente, pero se puede hacer la revisión en conjunto con el contratista para que con el personal técnico que hizo el cálculo estructural haga la revisión del puente”, añadió García Regalado.

Dio a conocer que faltan 14 días más para que concluya el tiempo total de fraguado de dicho puente mirador.

