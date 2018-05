Invitan a un viaje a los años 50 y 60 con Bule Bule - Noroeste

Invitan a un viaje a los años 50 y 60 con Bule Bule

El musical se presentará los días 24 y 25 de este mes, en el auditorio MIA, como parte de la Temporada SAS-Isic

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Bule Bule, el show, la obra musical, promete que, desde que pise la entrada del auditorio MIA, el público se transportará a la época del rock de los 60 y 50.

Los días 24 y 25 de mayo, los culiacanenses podrán escuchar los éxitos más emblemáticos de la época dorada del rocanrol, se difundió en un boletín.

El musical tiene como misión trasladar a los asistentes a la gran final del programa de televisión Bule Bule el show, en el que dos bandas competirán entre sí para ganar la grabación de su primer disco. Las Bombonettes y Los Pillos del Rock dejarán el alma en el escenario e interpretarán temas entrañables como Twist and shout, Agujetas de color de rosa, Stand By Me, Eddie, Eddie, Hiedra Venenosa, Pretty Woman, y otros 19 hits de la época y de intérpretes tan icónicos como Elvis Presley, Roy Orbison, Enrique Guzmán, Angélica María, Beach Boys, entre otros.

Con música e interpretaciones totalmente en vivo, las dos agrupaciones harán una que otra travesura durante la emisión del “programa” para asegurar el triunfo y, al mismo tiempo, hacer pasar un rato muy divertido a los espectadores.

Si la música, los reflectores, el baile, los vestidos hampones, la laca y la competencia le son familiares, no se puede perder el musical Bule bule el show.

BOLETOS

Los boletos para Bule bule el show, tercer espectáculo de la Temporada SAS·ISIC Primavera 2018, se pueden adquirir en la taquilla del Auditorio MIA, en Casa SAS, Innova Sport Fórum y en www.superboletos.com