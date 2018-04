Isner frena a Del Potro y va a la final en Miami - Periódico Noroeste

TENIS

Isner frena a Del Potro y va a la final en Miami

En su cuarta final ATP World Tour Masters 1000, el estadounidense busca su primer título en Miami

Noroeste / Redacción

MIAMI._ ¿A la cuarta será la vencida? John Isner ha dado un paso de gigante para que así sea. El estadounidense peleará por el título del Miami Open tras superar en semifinales a Juan Martín del Potro en un duelo de hora y 23 minutos que dominó de principio a fin y que terminó por 6-1 y 7-6 (2) el marcador.

El estadounidense pone fin a una racha de 15 triunfos consecutivos de un Del Potro que se despide de Miami quedándose a las puertas de la hazaña del Doblete del Sol. Isner además recorta aún más distancias en el FedEx ATP Head2Head, que queda 6-4 a favor de Del Potro. Eso sí, Isner se ha llevado los dos últimos duelos.

“Las cosas están encajando para mí”, explicó Isner. “Si resto bien y consigo presionar en los juegos al resto, eso es un plus muy grande teniendo en cuenta mi servicio. Estoy muy feliz porque todo está funcionando al mismo tiempo. Sé que si hago bien las cosas, si desarrollo mi juego, no importa contra quién juegue. Sé que es difícil batirme”.

Isner salió con todo en un primer set en el que rozó la perfección. El norteamericano siguió con un despliegue de su servicio, un aspecto del juego en el que ha estado intratable durante toda la semana. Ante Del Potro, Isner fue un vendaval en la primera manga, donde solo perdió cinco puntos con su saque y conectó 5 saques directos.

Del Potro no acababa de encontrarse cómodo, pues en todo el primer set el argentino no consiguió conectar un solo golpe ganador y cedió en dos ocasiones -en el segundo y sexto juego- su servicio. Si bien fue más mérito de Isner, que buscó constantemente el revés del argentino, Del Potro no encontró la manera de ser más agresivo y elevar su porcentaje de primeros servicios.

El estadounidense conectó un total de 19 golpes ganadores en los 26 minutos que duró la manga inicial, usando el viento a su favor para dejar sin opciones a Del Potro.

El segundo set fue mucho más parejo que el primero, sin opciones de quiebre en los primeros ocho juegos. Con 4-4, Del Potro salvó una bola de break que hubiera sido prácticamente sentencia para sus intereses, pero Isner continuó sin atisbo de duda desde su raqueta. En la muerte súbita, se confirmó la superioridad del estadounidense, que contará con la ventaja de ser local en la final.

“Había un plan de juego claro y me he ceñido a él. Creo que además de eso, o posiblemente sobre todo por eso, estar jugando tan bien y estar relajado ha sido crucial”, analizó el finalista de Miami, que desveló uno de los secretos que más le han ayudado en Miami: El dobles y su reciente título en Indian Wells. "El dobles me mantiene en modo partido y eso ayuda mucho al resto. Jugar bajo presión, incluso en dobles, también me ha ayudado mucho”.

(Con información de ATP)