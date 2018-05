Israel bombardea objetivos iraníes en Siria - Noroeste

La noche de este miércoles, el Ejército israelí ha reportado que fuerzas iraníes desplegadas en Siria han lanzado unos 20 misiles contra los Altos de Golán. De acuerdo con los informes preliminares, el ataque no ha dejado heridos.

Diferentes medios reportan sobre fuertes explosiones que se escuchan en Damasco durante el bombardeo efectuado por la Fuerza Aérea israelí.

Un rascacielos de uso comercial sufrió daños tras ser impactado por un proyectil no identificado, informa Sky News Arabia en su cuenta de Twitter.

Anteriormente, la agencia SANA informó que la defensa antiaérea siria había interceptado misiles israelíes en la zona de Khan Arnabah (provincia de Quneitra, a 40 kilómetros de Damasco). Israel también ha lanzado ataques en las afueras de la ciudad de El Baath, según los medios locales.

Israel no realizó comentarios al respecto pero estos bombardeos se producen luego de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijera el martes apoyaba totalmente la decisión de Estados Unidos de retirarse del acuerdo nuclear con Irán, una decisión que Damasco condenó.

La parte del Golán ocupada por Israel fue colocada en estado de alerta elevada ante la eventualidad de un ataque iraní desde Siria.

