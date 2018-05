J Balvin, Bad Bunny y Arcángel explotan contra Aleks Syntek - Noroeste

J Balvin, Bad Bunny y Arcángel explotan contra Aleks Syntek

Una declaración del cantautor causa incomodidad en varios intérpretes de reggaetón

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ Aleks Syntek se encuentra inmiscuido en tremenda polémica tras volver atacar al reggaetón, pues luego de haber catalogado a este género como porno y que viene de los monos, ahora se quejó de que a las 10 de la mañana se estuviera reproduciendo el tema Bonita, de Jowell & Randy, en el aeropuerto donde se encontraba.

“10 am de la mañana desayunando en el aeropuerto: “Se pone caliente, cuando escucha este perreo y yo también me pongo caliente si la veo”. Dejen la música para Antro pornográficas para los Antros de noche. No durante el día en lugares públicos. Mis hijos te lo van a agradecerán”, expresó el cantante.

Declaración que causó gran incomodidad en varios colegas del género urbano, pues contrario a otras ocasiones en que prefirieron no hablar del tema, esta vez tomaron las redes sociales para defender la música que promocionan, argumentando que además de un gusto, es un trabajo y sustento para sus familias, publicó canal44.com.

Entre las manifestaciones, se encuentran de famosos como J Balvin, Bad Bunny y Arcángel, entre otros, que comentaron:

“Necesitas cariño, afecto y mucho amor !!!@syntekoficial como latino por favor no pelees, solo acepta las diferencias eleva tu conciencia lo que llamamos TOLERANCIA. Vamos a enviarle abrazos", dijo Balvin.

Bad Bunny comentó junto a un video donde se le ve junto a un niño durante uno de sus conciertos.

“Buen padre no es aquel que le prohíbe escuchar a sus hijos la música de hoy. Buen padre es aquel que sin importar la música que escuche su hijo, lo educa para que éste crezca siendo una persona de bien. ¿Quién tiene corazón para negarle este momento a este niño?”, escribió Bad.

Pero el que estalló fue Arcángel, quien además de un extenso reproche en sus historias de Instagram, agregó en otro mensaje: “Mi verdad: yo soy bien fanático de este tipo! ¡¡¡Si lo soy!!! ¿¿Qué es lo que te duele tanto?? ¡¡Créeme que sé muy bien de tu trayectoria y la respeto tremendo compositor y artista!! ¡¡Te la doy!! ¡¡Pero ca,,,!! ¡¡Suelta nuestro género ya!! ¿¿¿Cual es el odio???

¡¡Sabes que a través de este género muchas familias viven un sueño de vida!! ¡¡La mayoría de nosotros salimos de lugares donde se supone según la sociedad que fuéramos delincuentes!! ¡Y no lo somos! ¡¡Llevamos alegría al público y a nuestras familias!! Pagamos colegios, carreras universitarias, ¡¡ayudamos a nuestras comunidades!!

Le preguntó que si la molestia que este género urbano venda más discos que el de Syntek, entonces que grabara con uno de ellos.

"¡¡Muchos colegas tuyos han usado nuestra plataforma para seguir estando vivos en esta música!! ¡A lo mejor no me conoces! ¡¡Yo a ti si!! ¡Y todavía por tu gran talento te respeto! ¡Eres buen artista, pero por tus constantes ataques a nuestra música y cultura puedo ver que es una basura de ser humano! Mi nombre es @arcangel!! ¡¡Y hablo por muchos colegas que te gusta menospreciar y me quito el nombre si muchos de nosotros no tenemos más dinero que tú!! ¡¡¡Y cuidado!!! ¡¡Que sé que hay muchos personajes de nuestro país que opinan igual q tú!! ¡Nos tiran la mala, pero se han tenido que tragar toda la mierda que hablaron! ¡Pues los reggaetoneros les han dado mucho de comer! ¡¡Es más ya!! ¡Conozco reggaetoneros que viven en casas de millones de dólares cantando la basura de música que tú dices!",

Señaló que conoce personas que nunca volverán a ser pobres gracias a esta música, y le recomedó a Syntek cuidar sus finanzas para que luego no termine como muchos de sus colegas que para volver a aparecer en los charts han tenido que hacer reggaetón.

Horas más tarde y a pesar de estos comentarios, Syntek retomó las redes sociales para responder:

“Uds. lo saben, a mí solo me interesa el bien común. Me preocupa el mundo q estamos heredando a nuestros niños. Mucha devoción hacia la lujuria, al control sobre los demás, el poder y el dinero, pero poquísima inteligencia espiritual. Bonita noche", consideró el cantautor.