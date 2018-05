Javier Lozano publica video contra AMLO y luego lo borra - Noroeste

Javier Lozano publica video contra AMLO y luego lo borra

Al vocero del candidato presidencial José Antonio Meade lo critican por ofender a adultos mayores y hacer alusión al estado físico y mental del tabasqueño

noroeste.com

El Senador Javier Lozano Alarcón, vocero del candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña, publicó este viernes, en sus cuentas de las diversas redes sociales, un video en el que hace alusión al estado físico y mental de Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, minutos después lo borró.

La grabación que el legislador publicó acompañado del hashtag #NoLoDejesManejar, muestra a una joven mujer que intentar hacer entender a su padre, que ya no está en condiciones de conducir un vehículo, porque es un adulto mayor. No obstante, el hombre insiste en arrancar el automóvil.

- "'Pa, ¿qué haces aquí?", dice la joven mujer.

- "Quiero manejar", responde el hombre que se asemeja en cabello canoso, tono, y acento de voz, así como en vestimenta, al político tabasqueño.

- "'Pa, te hemos dicho mil veces, que ya no puedes manejar, pero no nos haces caso", señala la mujer.

- "¡Claro que puedo manejar! ¿Dónde se pone la llave?", pregunta el hombre, a lo que su hija le responde: "Pa' este carro ya no usa llaves".

Luego se puede leer una leyenda que dice: "Si alguien ya no está en condiciones, quiérelo y respétalo, pero no lo dejes manejar un país".

Si no está en condiciones, no lo dejes manejar. Ahí te hablan @lopezobrador_. :point_down::skin-tone-3::point_down::skin-tone-3::point_down::skin-tone-3: pic.twitter.com/JAfeizrAGD — Alan Adame (@alan_adame) 18 de mayo de 2018

Ante las críticas recibidas, el senador, ex miembro del Partido Acción Nacional (PAN) y ex titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, borró el tuit con el video y publicó una respuesta en su cuenta de la red social Twitter, en la que se disculpó con quienes "se hayan sentido ofendidos".

Mi respeto a los adultos mayores. Que no quepa duda. El tema va por otro lado. Confiarle la conducción del país a alguien que se quedó trabado en los 70s es lo que no hace sentido. En fin. Una disculpa a quienes se sintieron ofendidos por el spot difundido. — Javier Lozano Alarcón (@JLozanoA) 19 de mayo de 2018

El video fue publicado horas después que el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal aseguró estar en buen estado de salud "gracias a la ciencia y el creador". López Obrador señaló que las versiones y columnas de opinión que lo señalan como enfermo han surgido tras conocerse las cifras en las encuestas, en las que sigue repuntando y continúa como primer lugar.

"Primero que dicen que me voy a quedar 14 años, que me voy a reelegir y luego que no voy aguantar. Entonces ya no los entiendo, voy a estar seis años sin ningún problema", dijo el político tabasqueño durante un mitín. "Estoy muy bien de salud, estoy re bien, hasta me puedo parar en un solo pie", aseguró Lopéz Obrador.