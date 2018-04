José Antonio Crespo, dejará el Cabildo mazatleco para buscar un cargo de elección popular - Periódico Noroeste

José Antonio Crespo, dejará el Cabildo mazatleco para buscar un cargo de elección popular

El regidor de Morena confirmó que, en los próximos días, solicitará licencia sin goce de sueldo, pero con fecha de regreso una vez terminado el proceso electoral.

Sheila Arias

El regidor de Morena, José Antonio Crespo, será el sexto edil que dejará el Cabildo mazatleco para buscar un cargo de elección popular, él será candidato a diputado local por el Distrito 23 que abarca parte del puerto y Concordia.

Con su salida el 30 por ciento de los regidores que integran Cabildo quedará en manos de suplentes, la mayoría sin ninguna experiencia en trabajo público. En el caso de Crespo lo sustituirá el empresario Jesús Flores, contador público, también es la primera vez que ocupará un cargo público.

El regidor de Morena confirmó que, en los próximos días, solicitará licencia sin goce de sueldo, pero con fecha de regreso una vez terminado el proceso electoral.

“De hecho mi partido me dio la oportunidad de participar en el Distrito 23, me siento listo, yo creo que precisamente por eso mi partido me dio el apoyo, porque he trabajado muy duro... Más que por la situacion profesional, lo tenemos que hacer (solicitar licencia) por la ciudadanía, porque a mí me pesaría mucho que la misma ciudadanía me tache de lo mismo que estamos peleando nosotros”, precisó el edil presidente de la Comisión de Protección Civil.

A los seis regidores que han solicitado licencia, se suma la Síndica Procuradora, Lourdes Sarabia López, quien también dejó el cargo el pasado 1 de abril, su lugar quedó en manos de la suplente, la priísta Luz Velia Muñoz Velez.

En este contexto, el 30 por ciento del Cabildo de Mazatlán quedó en manos de ediles suplentes, pues de 18 propietarios, cinco solicitaron licencia entre febrero y marzo, y Crespo de Morena lo hará en unos días. En total seis ediles se habrán separado para buscar otros cargos.

Los que dejaron el cargo son Beatriz Bonel Colio, Selene Mayorquín Uribe, Gonzálo Figueroa y Ricardo Michel Luna, por el PRI; Celia Jáuregui Ibarra, del PAN; y en unos días Antonio Crespo.

En este escenario habría qué sumar al secretario del Ayuntamiento, Mario Reyes Guerra, quien suplió a Joel Bouciéguez Lizárraga, que pasó al cargo de Alcalde sustituto al solicitar licencia Pucheta Sánchez.

En total ocho de 21 servidores públicos que llegaron al Cabildo en enero de 2017 dejaron el cargo.

SIDE

Los que se fueron

Regidores

-Beatriz Bonel Colio

-Selene Mayorquín Uribe

-Gonzálo Figueroa

-Ricardo Michel Luna

-Celia Jáuregui Ibarra

-Antonio Crespo, de Morena

Síndico Procuradora

Lourdes Sarabia