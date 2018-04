José ‘Kid’ Olmeda encarará un reto muy difícil - Periódico Noroeste

BOXEO PROFESIONAL

José ‘Kid’ Olmeda encarará un reto muy difícil

Enfrentará al experimentado Victoriano ‘Piraña’ Núñez el 13 de este mes, función que encabezará Cosme Rivera

Jonathan Juárez

CULIACÁN._ Durante la presentación, ambos expresaron lo que significa esta pelea, pero también saben las puertas que pueden abrirse.

Pero quien sabe que no será nada fácil es el novato sensación José "Kid" Olmeda, quien expondrá su invicto ante el experimentado Victoriano "Piraña" Núñez, dentro de la velada boxística "Honor y Gloria" que presentará Promociones Boxísticas de Culiacán, el 13 de este mes.

Éste será el combate previo al estelar que protagonizará Cosme "Chino" Rivera ante Miguel "Títere" Vázquez, por la eliminatoria al campeonato del mundo.

El dos veces ganador de medalla de oro en la Olimpiada Nacional reconoció que esta pelea será muy diferente, ya que se enfrentará a un "fajador" que también sabe atacar como lo hace su rival que tiene más de 40 peleas como profesional.

"Será una pelea difícil, enfrento a un peleador muy difícil, que sabe lo que son combates difíciles, nuestra preparación es muy dura, muy fuerte, ya que está más que en juego el invicto, el ganar nos abriría más puertas", declaró el joven peleador, quien tiene marca de ocho victorias en fila.

"Sabemos que ha peleado por el campeonato nacional y si lo ha hecho es porque se lo ha ganado, no ha sido campeón porque no se le dio el resultado, pero no es un rival difícil de vencer, por eso, estamos muy concentrados en los entrenamientos".

La velada boxística se realizará en el Polideportivo Juan S. Millán a las 20:00 horas.

Mantiene el reto

Tal como lo hizo en la conferencia de prensa, el oriundo de La Cruz de Elota volvió a lanzar el reto a Valentín "Picoco" León Jr., Kevin González, Rodolfo Bustamante, Héctor "Werito" Escobar, entre otros.

"Ellos están en un muy buen momento, están levantando, son peleadores fuertes, yo también lo soy y quiero enfrentarlos, serán muy buenas peleas y la afición será la ganadora", destacó.

CARTEL BOXÍSTICO

ESTELAR

Cosme "Chino" Rivera vs. Miguel "Títere" Vázquez

José "Kid" Olmeda vs. Victoriano "Piraña" Núñez

Jesús "Choby" Acosta vs. Jesús "La Bala" López

Rafael Ortiz vs. Genaro "Tico" Ortiz

Jaime "Jimmy" Barajas vs. Magdiel Leyva

Jesús Arreola vs. Luis Espinoza

Gerardo Martínez vs. Gibrán Orduño

Luis Trizón vs. Javier Cruz