José Manuel Chú: Comienza los festejos por sus 20 años de trayectoria - Noroeste

MÚSICA

José Manuel Chú: Comienza los festejos por sus 20 años de trayectoria

El tenor navolatense repetira concierto en Aguascalientes con un tributo a Pedro Infante

Leopoldo Medina

El tenor Navolatense ofreció su primer concierto de festejos en la Feria de San Marcos 2018 con un Tributo Sinfónico a Pedro Infante y la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, este concierto se repetirá el próximo 20 de Mayo como parte del Programa Caravanas Culturales de la Orquesta Sinfónica de la bella ciudad hidrocálida.

Después de una serie de presentaciones exitosas en Europa y parte de México y debido al éxito que tuvo su más reciente presentación en la Feria de San Marcos a finales de abril, donde presentó un tributo a Pedro Infante, el tenor Navolatense compartió que se realizará una segunda actuación con nuevo repertorio musical este domingo 20 de mayo en Aguascalientes con la Orquesta Sinfónica del Estado.

“Fue una presentación increíble, el público se entregó totalmente, cantó todas las canciones, y con ello me demostró que la gente está deseosa de escuchar esta clase de interpretaciones en otro estilo y con el acompañamiento de una orquesta, y en lo personal me da mucho gusto cantarlas”, expresó el tenor.

De regreso a Europa el egresado del Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México, se preparó para volver a Europa, precisamente a Viena, Italia,y a Rusia donde realizará una serie de audiciones buscando quedar en uno de los papeles principales. Dijo que le enviará material al nuevo director de la Ópera de Bellas Artes, para darse a conocer y que pueda ofrecer un papel en alguna ópera.

“Audicionar son cosas que todo cantante vive, de tu buen desempeño depende que te puedas presentar en lugares como Bellas Artes en México, o viajar para cantar en Europa, por lo que el renovar la agenda es una tarea de toda la vida para quienes nos dedicamos a esto”, precisó Chú.

El 2018 ha sido un buen año precisó, sobre todo como concertista en distintos escenarios dentro y fuera de México, aspecto que le ha dado mayor proyección a su carrera mientras llega el momento de formar parte de alguna nueva producción Operística.

Dos décadas de entrega y pasión

“Estos 20 años de carrera han sido muy satisfactorios, le he dedicado mucha entrega y pasión”. Chú recordó que fue en 1996 cuando decidió dejar Sinaloa para seguir su sueño en la Ciudad de México, y así empezar la preparación para convertirse en poco tiempo en cantante de ópera profesional.

Recordó que desde pequeño escuchó la voz de Tenor de su padre Roberto Chú, y cuando tuvo oportunidad de viajar para especializarse en su voz viajó y se inscribió en el Conservatorio Nacional de Música.

Buscando alcanzar su sueño, el Navolatense vivió una travesía en el Conservatorio Nacional donde estudió por ocho años, en el cual su dedicación y compromiso jugaron un papel importante para sobresalir dentro de este giro, donde el éxito a veces puede llegar muy lento.

“Mi primera experiencia fue experimentar que solo con paciencia puedes lograr cambios en tu voz, porque para dedicarte a cantar ópera debes tener vocación, porque los tiempos casi no se dan como uno los quiere, a veces la voz no te responde al tiempo que tú quisieras, y eso a veces te hace querer tirar la toalla antes de tiempo, viendo como otros sí lo han logrado en poco tiempo y tú aún no, y solo la búsqueda y la esperanza te pueden mantener en pie evitando desertar de la carrera.

En su caso recordó, que aunque tuvo que trabajar duro durante muchos años y que no ha sido nada fácil para alcanzar su objetivo, sus facetas como cantante, padre y esposo están bien equilibradas dando a cada uno su lugar y tiempo de calidad.

“Dejar la familia para irte a trabajar por una temporada fuera de casa no es fácil, sabes que los vas a extrañar como padre y esposo, pero en mi caso he tenido el apoyo de mi familia, ellos al igual que yo se han adaptado a lo que soy”.

Haciendo una comparación con aquel joven que dejó su casa hace 20 años al de hoy en día, el Belcantista se considera un Chú que ha vivido tres fases distintas,dejando atrás al primero que se fue con las ilusiones de aprender a cantar, al segundo que aprendió, participó y ganó cuatro concursos internacionales, y al de hoy, una persona activa, en una etapa de maduración donde la voz tiene un desarrollo vocal óptimo para abordar roles principales.

“Hoy soy un hombre que goza las pausas, los espacios, la ciudad, que gozo cuando hay trabajo y cuando no también, esa creo es la diferencia del aquel Chú de hace 20 años al de hoy en día. Ahora gozo más a mi familia, vivo mejor y lo único que no ha muerto y sigue vigente son los anhelos de conquista de nuevos escenarios, de mantener la voz al día, aprender nuevas arias, porque esto me sigue apasionando tanto o más que al principio porque bendito Dios hoy lo hago a un nivel más profesional”.

Importantes escenarios

A lo largo de dos décadas muchos han sido los escenarios que ha pisado José Manuel Chú, ha cantado en diferentes partes del mundo óperas completas, conciertos, y concursos internacionales en las ciudades de Barcelona, Buenos Aires, Trujillo Perú, Portland, Nueva York, Los Ángeles, Dallas, Milán, Padova, Latina Italia, Roma, Bologna, Bucarest, y gran parte de México.

Ha cantado en los principales escenarios operísticos de México como, el Palacio de Bellas Artes, Teatro Degollado, Teatro Ángela Peralta, Sala Manuel M. Ponce, Sala Nezahualcóyotl y en el Auditorio Nacional.

De los más representativos para él recordó han sido tres, el primero en Dallas Texas, donde cantó en la Sala Meyerson ante un público latino en un reencuentro con la música mexicana.

En segundo lugar está su presentación en el Teatro Municipal de Río de Janeiro, un teatro emblemático y bellísimo con una acústica fantástica donde vivió una gran experiencia cantado el Don José en la Ópera Carmen y por último está el de la Ópera Nacional de Bucarest, un recinto de cuatro a cinco pisos, la ópera cuenta con toda la infraestructura para hacer independiente ya que tiene su propia zapatería, sastrería, etc. En si un teatro muy completo.

“En 20 años, la mejor de las satisfacciones que me ha dejado esta carrera es que me ha dado una formación que no permite perder el nivel vocal o emocional que esta actividad requiere, estar aún vigente en un trabajo que es muy competitivo”.

De lo anterior, destaca que nada se compara con tener la dicha de cantarle a la gente y que encuentren en él una opción de voz que los haga sentir orgullosos como Sinaloenses.

“A donde quiera que voy no solamente soy Chú el que está sobre el escenario, también está Sinaloa, mi gente, mi familia”, resaltó el tenor.

Agregó que una satisfacción más es poder alternar con importantes celebridades dentro de la ópera, una de ellas es Fiorenza Cedolins con quien cantó la Boheme en la ópera de Bucarest y en México con el maestro Fernando de la Mora, entre otros.

Profesionalmente cuenta con la grabación de un disco de Tangos el cual grabó con el grupo Cuatro Tango en Argentina, una combinación de la vieja guardia de Gardel con Aníbal Troilo, cosas del Polaco Goyeneche , mezclado con el tango nuevo de Astor Piazzolla y garganta con arena de Cacho Castaña.

Un disco más es el llamado Tributo a Pedro Infante el cual tuvo muy buena aceptación en el público. Además de tener una participación especial en el disco Mi gusto es, del maestro Enrique Patrón de Rueda.

Su próximo Producción Discográfica será dedicada a Sinaloa ya que en el canta solo temas con Banda Sinaloense.

PARA SABER

José Manuel Chu ha tomado cursos de perfeccionamiento vocal y clases con, Gianfranco Cecchele, Enrique Jaso, Eric Steinman, Susan Young, Enrique Patrón de Rueda, Bonaldo Giagiotti, Daniel Hendricks, Justino Díaz, Sherley Verret, Rogelio, Riojas, Francisco Araiza, Daniel Villegas, Martha Félix, David Ramírez, Claude, Courbeil, Mateo País, Bernardo Villalobos.

Entre su repertorio se encuentran las Óperas:La Bohéme,Tosca, Madama Butterfly, il Tabarro, Cavalleria Rusticana, I Pagliacci, Mefistofele de Arrigo Boito, Un Ballo in Maschera, Aída, y Carmen de Bizet, Zarzuela Luisa Fernanda y 9° Sinfonía de Beethoven.