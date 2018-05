Juez declara legal la detención de Javier Duarte por cinco nuevos delitos y extesorero declara en su contra - Noroeste

Juez declara legal la detención de Javier Duarte por cinco nuevos delitos y extesorero declara en su contra

La Fiscalía de Veracruz acusa que desvíos durante la administración de Javier Duarte dejaron 97 obras hidráulicas inconclusas en el estado.

Un juez de la Ciudad de México declaró legal la detención del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por cinco nuevos cargos presentados por la Fiscalía de ese estado, relacionados con el presunto desvío de 220 millones de pesos de recursos federales que estaban destinados a la Comisión de Agua Estatal, y por el uso ilegal de un helicóptero oficial.

En ese helicóptero, Duarte habría iniciado su fuga luego de que un juez federal ordenó su aprehensión, en octubre de 2016.

Tras una audiencia inicial que se extendió por casi tres horas, el juez Jupiter López Ruiz resolvió que será el próximo domingo 20 de mayo cuando se resuelva si los 74 datos de prueba aportados por los fiscales son suficientes para iniciar dos nuevos juicios en contra de Duarte, por los delitos de peculado, coalición, incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Cabe señalar que hasta ahora el exgobernador de Veracruz sólo estaba preso por el caso que la PGR promovió en su contra a nivel federal, por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Los dos nuevos casos presentados hoy son promovidos por la Fiscalía de Veracruz, sin embargo, las audiencias se realizan en Ciudad de México y con fiscales de la Procuraduría capitalina, luego de que Duarte ganó un amparo que impidió su traslado a Veracruz.

Una vez que el juez declaró legal el trámite de la detención de Duarte por estos dos nuevos casos, los fiscales detallaron los cargos.

Primero se acusó a Javier Duarte de haber ordenado, el 26 de septiembre de 2014, que se transfirieran 220 millones de pesos de recursos federales etiquetados para la Comisión de Agua a otra cuenta del estado que no era la autorizada para ello. Peor aún: el dinero nunca fue devuelto.

De acuerdo con los fiscales esto ocasionó que 97 obras hidráulicas quedaran inconclusas. Entre los datos de prueba aportados por los fiscales en este caso se encuentra la confesión del exsecretario de Finanzas Mauricio Audirac, quien declaró que ordenó las transferencias de esos recursos por órdenes directas de Duarte.

Sumado a esto los fiscales acusaron a Duarte de haber usado ilegalmente un helicóptero oficial del estado, matrícula XC-GEV, luego de que ya había pedido licencia al cargo y no tenía derecho al mismo. Esto habría ocurrido el 14 de octubre de 2016, el mismo día en que un juez federal ordenó la captura de Duarte por delitos federales.

De acuerdo con los fiscales, Duarte uso es helicóptero para salir de Xalapa y volar, junto con un acompañante no identificado, a Coatzacoalcos. Este vuelo habría tenido un costo de 3 mil dólares al erario.

En esta misma acusación también se responsabilizó a Duarte de nunca haber hecho la entrega oficial de la administración pública al gobernador interino ni de los bienes que tuvo a su resguardo, luego de que pidió licencia al cargo.

>Durante esta audiencia inicial la defensa de Duarte y el propio exgobernador intentaron plantear algunas dudas de las acusaciones. No obstante el juez no lo permitió en la mayoría de las oportunidades, al considerar que eran elementos que tendrían que verse en la audiencia donde se debatirá la vinculación o no a proceso.

La audiencia que empezó al filo de las 15:00 horas en la sala 21 de lo juzgados de control del Reclusorio Norte terminó a las 17:50 horas. El juez López Ruíz ordenó como medida cautelar que Duarte permanezca preso al menos hasta la próxima audiencia, resolución que era de trámite, ya que el exgobernador se encuentra recluido por el proceso federal en el referido centro penitenciario.

Cabe señalar que esta es la primera audiencia pública en la que Duarte estuvo acompañado de Ricardo Reyes Retana, su nuevo defensor, luego de que el despacho de Marco del Toro dejara el caso.

Al salir de la audiencia, Reyes Retana dijo que aprovecharán los próximos 6 días para preparar una defensa pues, a su juicio, no hay elementos que prueben que su cliente ejecutó para su beneficio alguno de los hechos que le imputa la Fiscalía.