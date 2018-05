Julión Álvarez quiere hacer dueto con Luis Miguel - Noroeste

Julión Álvarez quiere hacer dueto con Luis Miguel

El cantante de música regional mexicana no oculta su interés por realizar su serie biográfica, a pesar de que por ahora no puede debido al problema legal que tiene

17/05/2018 | 11:17 AM

Con el auge de la serie sobre la vida de Luis Miguel, son varios los famosos que han mostrado su fanatismo por él, e inclusive, su deseo por realizar algún proyecto en conjunto sin importar el género musical al que se dediquen.

Uno de ellos es el cantante Julión Álvarez, quien durante su presentación en la Feria de San Isidro, Metepec, Estado de México, no dudó en manifestar su admiración por “El Sol” y declaró su deseo por hacer un dueto con él, de acuerdo a vanguardia.com.

“Díganle que yo soy su fan... lejos de las canciones, me gusta la voz, la calidad vocal que tiene, su interpretación, el artista que es, y canciones, éxitos, pues son muchísimos los temas que tiene, no podría decirles uno, pero el artista, la persona, es una admiración muy grande la que le tenemos”, expresó Álvarez.

De la misma manera, el cantante de música regional mexicana no ocultó su interés por realizar su serie biográfica, a pesar de que por ahora no puede llevar a cabo este proyecto debido al problema legal que tiene.

“Nos animamos a hacerla desde que hubo propuestas, antes del problema empezaron las propuestas, ahora con el problema está un poquito más (difícil), no se me han acercado porque sabemos que no es posible ahorita”, explicó.

El intérprete de Te hubieras ido antes se mostró contento de que el jugador Rafael Márquez fuera convocado a la Selección Nacional, pese a ser investigado, al igual que él, por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuesto lavado de dinero.