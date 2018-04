Karla Souza es mamá - Periódico Noroeste

Karla Souza es mamá

A través de su cuenta de Instagram, la actriz da a conocer la noticia de la llegada de Gianna

Noroeste / Redacción

La actriz Karla Souza se estrena como mamá de una linda bebé, publicó laopinion.com.

A través de su cuenta de Instagram, la protagonista de Nosotros los nobles dio a conocer la noticia de la llegada de Gianna.

En una serie de fotografías compartió alguno de los momentos desde que se enteró que estaba embarazada.

Souza se casó en 2014 con Marshall Trenckmann, empresario estadounidense.

En febrero, la actriz de la serie How to get away with murder, estuvo en el ojo del huracán al hablar en el espacio de Carmen Aristegui sobre su testimonio de acoso sexual, mientras grababa una película en México.