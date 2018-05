La Auditoría denunció a Rafael Lizárraga, la Fiscalía lo perdonó, pero no explica por qué - Noroeste

CORRUPCIÓN EN SINALOA

La Auditoría denunció a Rafael Lizárraga, la Fiscalía lo perdonó, pero no explica por qué

La ASE advirtió que el caso de Rafael Lizárraga Favela se sigue analizando por competencias diferentes con la Fiscalía Anticorrupción; aseguran que con el Sistema Estatal Anticorrupción podrá haber coordinación

Istar Meza

La Auditoría Superior del Estado denunció a Rafael Lizárraga Favela por posible desvío de 8 millones 651 mil 798.52 pesos que debieron utilizarse para campañas de publicidad, pero la Fiscalía Anticorrupción lo perdonó, aunque no dijo por qué.

Emma Guadalupe Félix Rivera, Auditora del Estado, aseguró que el ex Secretario de Turismo fue señalado junto a José Luis Martínez Romero, ex jefe de la oficina de administración de Turismo, y Luis Ángel Pineda Ochoa, ex secretario técnico de la dependencia, por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.

Por esas denuncias, la Fiscalía General del Estado consignó a los tres funcionarios ante un juez para iniciar un proceso penal, pero cinco meses más tarde perdonó a Lizárraga Favela y a Martínez Romero. El caso después se atrajo por la Fiscalía Anticorrupción.

