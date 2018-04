La Garra Cañera de Navolato se declara lista - Periódico Noroeste

CIBACOPA

La Garra Cañera de Navolato se declara lista

Visita este viernes a Frayles de Guasave en su debut en el Cibacopa 2018

Ernesto Gutiérrez

La Garra Cañera de Navolato se declaró lista para afrontar la temporada 2018 del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico y presentó oficialmente la plantilla y los uniformes con la que enfrentará este viernes a Frayles de Guasave en su debut.

Adolfo Elías García y Andrés “Veneno” Contreras, gerente deportivo y coach de la Garra Cañera, respectivamente, se encargaron de presentar a los jugadores con los que arrancarán el Cibacopa y aunque presumieron ser una plantilla corta económicamente, aseguraron que serán competitivos dentro de la duela.

“Es un equipo joven que es lo que me gusta. He traído jóvenes y los he desarrollado y que han dado fruto.

“Mis dos gentes (sic) de experiencia son Kevin Rogers y Martin Samarco, y los otros jugadores que vienen de complemento me han enseñado bastante buenas cosas; mucha energía, competitividad y veo el equipo muy bien”, expresó “El Veneno” Contreras con respecto al armado del equipo.

Javier Piña, patrocinador de los uniformes, estuvo presente en la exhibición de la nueva “piel” de la línea Uprline que mostró dos modelos en color negro y blanco, ambos con vivos en verde.

En lo que respecta a los objetivos planteados para esta campaña, “El Veneno” Contreras aseguró que buscarán ir paso a paso siempre con el objetivo de conseguir la victoria.

“Vamos a apostarle a ganar, obviamente que siempre es paso a paso. El primer objetivo es formar un equipo y cuando forme ese equipo ya hablaré de alcances.

“El segundo objetivo es alcanzar los playoffs y ya en el playoffs buscar paso a paso lo que todos queremos, el campeonato”.

PLANTILLA